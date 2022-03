Αποθέωσαν τον Ζελένσκι στο βρετανικό Κοινοβούλιο: «Θα συνεχίσουμε τη μάχη»

Μήνυμα του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι - Βίντεο από το δελτίο ειδήσεων του Star

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απευθύνθηκε μέσω βιντεοκλήσης στο βρετανικό Κοινοβούλιο το απόγευμα της Τρίτης. Η ομιλία του ήταν συγκινησιακά φορτισμένη και όλα τα μέλη του Κοινοβουλίου σηκώθηκαν από τις θέσεις τους και να τον χειροκρότησαν.

Ο Ζελένσκι από την πλευρά του ύψωσε τη γροθιά του και είπε πως οι Ουκρανοί δε θέλουν να χάσουν τη χώρα τους.

«Οι Ουκρανοί δεν θέλουν να χάσουν όσα έχουν, όπως ακριβώς και οι Βρετανοί δεν ήθελαν να χάσουν την χώρα τους όταν δέχονταν επίθεση από τους Ναζί», είπε και τόνισε ότι ο λαός του έχει επιδείξει μια «ηρωική» προσπάθεια κατά των ρωσικών δυνάμεων. «Οι βομβαρδισμοί δεν μας έσπασαν»:

Για μας το ερώτημα είναι, να υπάρχουμε ή να μην υπάρχουμε. Τώρα μπορώ να σας δώσω μία βέβαιη απάντηση. Δε θα σταματήσουμε, δεν θα χάσουμε, θα συνεχίσουμε τη μάχη με κάθε κόστος. Θα πολεμήσουμε στα δάση, στις πόλεις, στους δρόμους, στις όχθες των ποταμών.

Σε συνέντευξή του στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστήριξε ότι δεν επιμένει στην ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και δήλωσε ανοιχτός στον διάλογο για το καθεστώς σε Λουχάνσκ και Ντονέτσκ.

Υπογράμμισε ότι δεν θέλει πλέον να επιμείνει, ώστε να πετύχει την ένταξη της χώρας του στο ΝΑΤΟ, έναν από τους λόγους που επικαλέστηκε η Ρωσία για να εισβάλει στην Ουκρανία.

«Όσον αφορά το ΝΑΤΟ, μετρίασα τη θέση μου για το θέμα αυτό εδώ και λίγο καιρό, αφότου αντιληφθήκαμε ότι το ΝΑΤΟ δεν ήταν έτοιμο να δεχτεί την Ουκρανία. Η Συμμαχία φοβάται ότι είναι αμφιλεγόμενη και μια σύγκρουση με τη Ρωσία», ανέφερε στη συνέντευξή του.

Νωρίτερα, την ώρα που το πρώτο κομβόι αμάχων απομακρύνθηκε από την πόλη Σούμι, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να δείξει πως είναι στην Ουκρανία ανέβασε selfie βίντεο από το ανοιξιάτικο Κίεβο και έκλεισε συνθηματικά το μάτι:

«Χιόνι πέφτει. Αυτή είναι η άνοιξη. Λοιπόν, τι πόλεμος, ΤΙ άνοιξη. Αλλά όλα θα πάνε καλά, θα επικρατήσουμε», ακούγεται να λέει στο συγκεκριμένο βίντεο.

