Στο «φως» απόρρητα ρωσικά σχέδια - Κατάληψη της Ουκρανίας σε 15 μέρες

Από τις 18 Ιανουαρίου είχε εγκριθεί το σχέδιο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, όπως αποκαλύφθηκε από απόρρητα στρατιωτικά έγγραφα, που κατέσχεσαν ουκρανικές δυνάμεις από Ρώσους στρατιώτες.

Τα έγγραφα αναρτήθηκαν στο facebook από το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας και δείχνουν τα σχέδια των Ρώσων να καταλάβουν μέσα σε 15 μέρες τη γειτονική τους χώρα.

Είναι τα πολεμικά σχέδια μιας από τις μονάδες της τακτικής ομάδας του τάγματος της 810ης ξεχωριστής ταξιαρχίας ναυτικού πεζικού της φρουράς του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας, σύμφωνα με το ουκρανικό υπουργείο.

Ανάμεσα στα έγγραφα περιλαμβάνονται ένας χάρτης εισβολής, ένας πίνακας, ένας κατάλογος προσωπικού, κρυφοί πίνακες διαχείρισης.

«Χάρη στις επιτυχημένες ενέργειες μιας από τις μονάδες των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, οι Ρώσοι εισβολείς όχι μόνον χάνουν οπλισμό και άνδρες, αλλά μέσα στον πανικό τους αφήνουν πίσω και απόρρητα έγγραφα», αναφέρει η ανάρτηση του ουκρανικού υπουργείου Άμυνας.

«Η απάντησή μας στους Ρώσους κατακτητές είναι η εξής: συνεχίστε να αφήνετε τα οχήματά σας και τα απόρρητα έγγραφα, θα φανούν χρήσιμα για τους υπερασπιστές μας και τη Χάγη», καταλήγει η ανάρτηση.

Σκότωσαν κορυφαίο στρατηγό του Πούτιν οι Ουκρανοί

Νεκρός, από σφαίρα ελεύθερου σκοπευτή, έπεσε κορυφαίος στρατηγός του Πούτιν.

Ο Αντρέι Σουχοβέτσκι ήταν επικεφαλής της 7ης αερομεταφερόμενης μεραρχίας της Ρωσίας και έπεσε νεκρός στις μάχες που σημειώθηκαν στο αεροδρόμιο Γκοστομέλ, περίπου 30 χιλιόμετρα έξω από το Κίεβο.

Dozen of destroyed Russian military hardware in Gostomel airport after it was targeted by Ukrainian forces. pic.twitter.com/OKVLfQFVXO — CaucasusWarReport (@Caucasuswar) March 3, 2022

Είχε υπηρετήσει στη Συρία και είχε λάβει δύο επαίνους για ανδρεία από το Κρεμλίνο.

Τον θάνατο ενός στρατηγού επιβεβαίωσε και ο Ρώσος Πρόεδρος, χωρίς να αναφέρει το όνομά του, με το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε ότι 498 Ρώσοι στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους στις μέχρι τώρα συγκρούσεις και πάνω από 1.500 έχουν τραυματιστεί.

Η Ουκρανία βύθισε τη ναυαρχίδα του στόλου της για να μην την πάρουν οι Ρώσοι

Την ίδια ώρα, οι Ουκρανοί βύθισαν την ναυαρχίδα του στόλου τους, τη φρεγάτα Hetman Sagaidachny, προκειμένου να μην πέσει στα χέρια των Ρώσων.

Η εντολή δόθηκε από τον υπουργό Άμυνας της Ουκρανίας, Αλεξέι Ρέζνικοφ: «Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς πόσο δύσκολη απόφαση ήταν για τους στρατιώτες και το πλήρωμα».

Εικόνες στο διαδίκτυο δείχνουν τη φρεγάτα να έχει μισοβυθιστεί και έχει γύρει στο πλάι.

Η 3.500 τόνων φρεγάτα Hetman Sahaidachny, η οποία βρισκόταν υπό επισκευή στο λιμάνι του Μικολάιβ, εντάχθηκε στο ουκρανικό Πολεμικό Ναυτικό τον Απρίλιο του 1993.

Εάν έπεφτε στα χέρια των Ρώσων θα γινόταν, όπως εκτιμούν οι Ουκρανοί, εργαλείο προπαγάνδας.

Στόλτενμπεργκ: Η επίθεση στα πυρηνικά δείχνει πως ο πόλεμος πρέπει να σταματήσει

H επίθεση κατά της ζώνης πυρηνικής ενέργειας καταδεικνύει την «απερισκεψία» του πολέμου που ξεκίνησε η Μόσχα και την ανάγκη τερματισμού του, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, προσερχόμενος στην έκτακτη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.

«Καταδικάζουμε τις επιθέσεις κατά των αμάχων», είπε, σημειώνοντας ότι οι Υπουργοί Εξωτερικών του ΝΑΤΟ συνεδριάζουν σήμερα εκτάκτως για να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με την απάντηση που θα πρέπει να δοθεί στη «βάναυση ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και στις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της».

Σχετικά με την επίθεση κατά της ζώνης πυρηνικής ενέργειας, ο Στόλτενμπεργκ είπε ότι «αυτό καταδεικνύει την απερισκεψία αυτού του πολέμου και τη σημασία του τερματισμού του, καθώς και τη σημασία της απόσυρσης όλων των στρατευμάτων της Ρωσίας και την ανάγκη δέσμευσης σε διπλωματικές προσπάθειες με καλή πίστη».

Ο Στόλτενμπεργκ ανέφερε ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ έχουν επιβάλει κυρώσεις χωρίς προηγούμενο και παρέχουν υποστήριξη στην Ουκρανία. Τόνισε, επίσης, ότι «το ΝΑΤΟ δεν είναι μέρος της σύγκρουσης - το ΝΑΤΟ είναι μια αμυντική συμμαχία - δεν επιδιώκουμε πολεμική σύγκρουση με τη Ρωσία».

«Ταυτόχρονα, όμως το ΝΑΤΟ πρέπει να υπερασπιστεί και να προστατέψει τους Συμμάχους του και ως εκ τούτου έχει αυξήσει την παρουσία των δυνάμεών του στο ανατολικό τμήμα της συμμαχίας», εξήγησε ο Γενικός Γραμματέας, ο οποίος χαιρέτισε την ισχυρή δέσμευση των ΗΠΑ να κινητοποιήσουν περισσότερα στρατεύματα, καθώς και το ότι οι ευρωπαίοι σύμμαχοι και ο Καναδάς ενισχύουν την παρουσία τους στο ανατολικό τμήμα της Συμμαχίας, σε στεριά, θάλασσα και αέρα.



