Ουκρανία: Η στιγμή που ρωσικό τανκ σημαδεύει το ελληνικό κομβόι

Ο απεσταλμένος του Star, Σπύρος Λάμπρου είχε περιγράψει την επίθεση που δέχθηκε το ελληνικό κομβόι στο ταξίδι τους προς τη Ζαπορίζια (2/3/22)

Το βίντεο από τη στιγμή που ρωσικό τανκ έστρεψε την κάνη του εναντίον του ελληνικού κομβόι που έφυγε από τη Μαριούπολη με κατεύθυνση τα σύνορα με τη Μολδαβία ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Σε εκτενές ρεπορτάζ, που συνοδεύεται από αποκαλυπτικό οπτικοακουστικό υλικό, το ITV News περιγράφει όσα συνέβησαν περίπου πέντε μίλια από τη Μαριούπολη, όταν το ελληνικό κομβόι συνάντησε ένα σημείο ελέγχου από Ρώσους στρατιώτες.

Without wi-fi, electricity and fuel, broadcasting out of Mariupol became impossible for the ITV News team and they joined the last convoy out



'Initially the soldiers appeared relaxed, but suddenly something spooked them'



