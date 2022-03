Νέες δηλώσεις του Πούτιν: «Κανείς δε θα μας απειλήσει με πυρηνικά»

Σε νέες δηλώσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία προβαίνει ο Βλαντιμίρ Πούτιν αυτήν την ώρα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Ρώσος Πρόεδρος είπε ξεκινώντας: «Η ειδική στρατιωτική επιχείρηση προχωρά βάσει σχεδίου. Κανείς δεν θα μας απειλήσει με πυρηνικά».

Μιλώντας σε υψηλόύς τόνους, ο Πούτιν κατηγόρησε τους Ουκρανούς για υπερεθνικιστική προπαγάνδα και τους κατηγόρησε ότι εμποδίζουν τους αμάχους να φύγουν από τις εμπόλεμες περιοχές.

Μεταξύ άλλων, ο Βλαντιμίρ Πούτιν επαίνεσε για άλλη μία φορά τα ρωσικά στρατεύματα αποκαλώντας τους «ήρωες», ενώ δήλωσε πως θα τιμήσει μετά θάνατον έναν Ρώσο στρατιώτη που ανατινάχτηκε για να γλυτώσει τη σύλληψή του από Ουκρανούς. Επίσης, δήλωσε ξανά πως η Ουκρανία έχει «νεοναζί» και πως οι άμαχοι χρησιμοποιούνται σαν «ανθρώπινες ασπίδες».

«Οι νεοναζί της Ουκρανίας καλύπτονται από τον άμαχο πληθυσμό. Και στο Ντονέτσκ και τον Λουγκάνσκ. Είναι πολλές οι περιπτώσεις που προσπάθησαν να βγάλουν ανθρώπους από κτίρια. Σε άλλες περιπτώσεις που κόσμος προσπαθούσε να ξεφύγει τους χτύπησαν ελεύθεροι σκοπευτές. Μόνο οι ναζί πολεμούσαν έτσι», είπε ο Ρώσος πρόεδρος.

Μάλιστα ανέφερε πως οι Ουκρανοί και οι Ρώσοι είναι «ένας λαός», ωστόσο οι Ουκρανοί «απειλούνται και υποβάλλονται σε πλύση εγκεφάλου».

