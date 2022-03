Φιδονήσι: Ζωντανοί οι ήρωες Ουκρανοί στρατιώτες που αρνήθηκαν να παραδοθούν

Ζωντανοί είναι τελικά οι 13 ήρωες Ουκρανοί στρατιώτες που αρνήθηκαν να παραδοθούν στους Ρώσους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, κρατούνται στη Σεβαστούπολη.

Όπως ανακοίνωσε το ουκρανικό Πολεμικό Ναυτικό, οι Ουκρανοί στρατιώτες στο νησί απέκρουσαν δύο επιθέσεις από ρωσικές δυνάμεις αλλά στο τέλος αναγκάστηκαν να παραδοθούν λόγω έλλειψης πυρομαχικών.

Οι στρατιώτες θεωρούνταν από την οικογένειά τους και το ουκρανικό έθνος νεκροί από την Παρασκευή, ενώ ο Πρόεδρος Ζελένσκι τους αποκάλεσε ήρωες, τονίζοντας πως η πατρίδα δε θα τους ξεχάσει ποτέ.

Υπενθυμίζεται ότι ρωσικό πολεμικό πλοίο τους είχε καλέσει να παραδοθούν, αλλιώς θα δέχονταν επίθεση, με τους Ουκρανούς στρατιώτες να απαντούν: «Ρωσικό πολεμικο, άντε γ*****».

Russian warship: "I suggest you lay down your arms and surrender, otherwise you'll be hit"



Ukrainian post: "Russian warship, go fuck yourself"



All 13 service members on the island were killed. pic.twitter.com/sQSQhklzBC