Οι Ρώσοι απειλούν το Κίεβο - «Εγκαταλείψτε τα σπίτια σας»

Οι τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία. Όσα μετέδωσε ο ανταποκριτής του Star Σπύρος Λάμπρου στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star

Νέος συναγερμός σήμανε πριν από λίγο στην Ουκρανία, με τη Ρωσία να προειδοποιεί με χτυπήματα το Κίεβο.

Όπως ανακοίνωσε η Ρωσία, ο ρωσικός στρατός θα βομβαρδίσει υποδομές των ουκρανικών υπηρεσιών ασφαλείας στο Κίεβο και κάλεσε τους αμάχους, που ζουν κοντά, να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

«Για τον τερματισμό των κυβερνοεπιθέσεων κατά της Ρωσίας, θα πραγματοποιηθούν πλήγματα με όπλα υψηλής ακρίβειας κατά τεχνολογικών υποδομών της SBU (υπηρεσία ασφαλείας) και του κύριου κέντρου της Μονάδας Ψυχολογικών Επιχειρήσεων στο Κίεβο. Καλούμε τους κατοίκους του Κιέβου που ζουν κοντά να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Άμυνας Ιγκόρ Κανασένκοφ.

Looks like a Russian strike right on the center of Kharkiv, in the main square right by the local government HQ this morning. pic.twitter.com/VivkeHCFr3