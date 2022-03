Ουκρανία: Συγκλονίζουν οι Έλληνες του Σαρντανά - «Υπάρχουν παντού πτώματα»

Πληροφορίες για ακόμη δύο νεκρούς Έλληνες μετά από βομβαρδισμούς στο χωριό Σαρτανά στη Μαριούπολη - Πηγή/βίντεο: Mega

Παρά τις διαπραγματεύσεις Ουκρανίας και Ρωσίας για πιθανή κατάπαυση του πυρός που βρίσκονται αυτή την ώρα σε εξέλιξη, συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί και οι εκρήξεις σε πολλές περιοχές της Ουκρανίας.

Ανάμεσα στις περιοχές που έχουν πληγεί τις τελευταίες ώρες, είναι και η περιοχή Σαρτανά στη Μαριούπολη. Ο ανταποκριτής του Star, Σπύρος Λάμπρου βρέθηκε στην περιοχή και κατέγραψε συγκλονιστικές εικόνες. Εκεί, το Σάββατο το απόγευμα καταγράφηκαν οι πρώτοι θάνατοι Ελλήνων ομογενών. Ο αριθμός των Ελλήνων ομογενών που έχουν χάσει τη ζωή τους στο πλαίσιο του πολέμου στην Ουκρανία ανέρχεται στους 10.

Russian forces have started using MLRS cluster artillery to indiscriminately attack cities.



This shows them bombarding the centre of Kharkiv.🇺🇦



Use of such inaccurate and indiscriminate weapons in a civilian area very probably constitutes a war crime.pic.twitter.com/5ykQzLZnBD