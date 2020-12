Πανικός σε πτήση στις ΗΠΑ: Επιβάτης πέθανε από κορωνοϊό

Πανικός επικράτησε σε πτήση της United Airlines από το Ορλάντο προς το Λος Άντζελες μετά τον θάνατο ασθενή. Επιβάτες της πτήσης προσπάθησαν να τον βοηθήσουν και να του παρέχουν τις πρώτες βοήθειες, χωρίς όμως να γνωρίζουν ότι ο άνδρας ήταν θετικός στον κορωνοϊό.

Η είδηση ότι ο άτυχος άνδρας ήταν θετικός στον ιό έγινε γνωστή λίγο αργότερα από τη σύζυγό του, όταν την άκουσαν να λέει χαμηλόφωνα στους νοσηλευτές ότι ο άντρας της είχε εμφανίσει συμπτώματα κορωνοϊού όλη την προηγούμενη εβδομάδα κι ότι είχε χάσει την αίσθηση της όσφρησης και της γεύσης.

Ο άτυχος άνδρας κατά τη διάρκεια της πτήσης άρχισε να τρέμει, ήταν ιδρωμένος και φαινόταν ότι δυσκολευόταν να ανασάνει. Η κατάστασή του επιδεινώθηκε και ο πιλότος αποφάσισε να προχωρήσει σε αναγκαστική προσγείωση.

Κάποιοι από τους επιβάτες έσπευσαν να του κάνουν καρδιοπνευμονική ανάνηψη, χωρίς όμως να γνωρίζουν ότι είναι θετικός στον κορωνοϊό: σύμφωνα με τη United Airlines, ο άνδρας είπε ψέματα όταν τον ρώτησαν αν είχε συμπτώματα του Covid-19 και το μόνο που γνώριζε η εταιρεία, ήταν ότι αντιμετώπιζε προβλήματα με την καρδιά του κι ο θάνατός του αποδόθηκε σε ανακοπή.

Όταν αποβιβάστηκαν οι επιβάτες στη Νέα Ορλεάνη, η σύζυγος του θύματος ομολόγησε ότι ο άνδρας της διαγνωστεί θετικός στον κορωνοϊό, αλλά το είχε αποκρύψει.

Η θέση του απολυμάνθηκε και το αεροσκάφος, ένα Boeing 737-900, συνέχισε το ταξίδι προς το Λος Άντζελες.

