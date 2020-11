«Θα έρθει ο Άι Βασίλης αν του δώσω αντισηπτικό;» - Το γράμμα ενός 8χρονου

Με την καθημερινότητά των παιδιών να έχει αλλάξει δραματικά λόγω του lockdown, στο μυαλό τους έχει γεννηθεί η εξής αγωνία: «Θα έρθει φέτος ο Άγιος Βασίλης;»



Αυτή την απορία εξέφρασε σε γράμμα του ο οκτάχρονος Μόντι από τη Μεγάλη Βρετανία, ο οποίος φαίνεται πως ανέλαβε να… εκπροσωπήσει την αγωνία των μικρών παιδιών για τα Χριστούγεννα. Σε ποιον όμως θα έστελνε το γράμμα του; Μα φυσικά στον πρωθυπουργό της χώρας, Μπόρις Τζόνσον!

«Αν αφήσουμε το αντισηπτικό χεριών δίπλα στα μπισκότα, θα μπορέσει να έρθει ο Άγιος Βασίλης; Ή θα πλύνει τα χέρια του;» αναρωτήθηκε ο Μόντι στο γράμμα, το οποίο ο Βρετανός πρωθυπουργός δημοσίευσε στο Twitter. «Καταλαβαίνω ότι είστε πολύ απασχολημένος, αλλά θα μπορούσατε σας παρακαλώ να το συζητήσετε με τους επιστήμονες;»

Μη θέλοντας να τον αφήσει σε αγωνία, ο Μπόρις Τζόνσον απάντησε στο γράμμα του Μόντι. «Για να είμαστε σίγουροι, τηλεφώνησα στον Βόρειο Πόλο και ο Άγιος Βασίλης είναι έτοιμος να ξεκινήσει, όπως και ο Ρούντολφ και οι άλλοι τάρανδοι».

Τον διαβεβαίωσε, μάλιστα, πως ο Άγιος Βασίλης θα τηρήσει όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας, λόγω των συνθηκών. «Το να αφήσεις αντισηπτικό χεριών δίπλα στα μπισκότα είναι μία εξαιρετική ιδέα που θα βοηθήσει να αποτραπεί η μετάδοση του ιού», συμπλήρωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός, ενώ στο τέλος του «έταξε» πως θα μπει στη λίστα των καλών παιδιών αν πλένει συχνά τα χέρια του.

Monti (aged 8) wrote to me asking if Father Christmas will be able to deliver presents this year 🎅🎁🎄



I've had lots of letters about this, so I have spoken with experts and can assure you that Father Christmas will be packing his sleigh and delivering presents this Christmas! pic.twitter.com/pXwcjHSxZg