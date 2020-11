Αγία Πετρούπολη: Άνδρας οπλισμένος με τσεκούρι κρατά ομήρους έξι παιδιά

Ομήρους κρατά έξι παιδιά ένας άνδρας σε διαμέρισμα στο Κολπίνο της Αγίας Πετρούπολης, όπως μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Sputnik.

Στο σημείο βρίσκονται ήδη ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας είναι 42 ετών και ζητά από την αστυνομία να μεταβεί στο σημείο η γυναίκα του, αλλιώς θα σκοτώσει όλα τα παιδιά

Οι Αρχές δηλώνουν πως ο συγκεκριμένος άνδρας δεν έχει αμαυρίσει παλαιότερα το ποινικό του μητρώο.

Δείτε βίντεο που ανέβηκε στο twitter από το σημείο της υπόθεσης:

In Kolpino outside St. Petersburg a man is holding six children hostage. He chased their mother out of the home and is threatening them with an axe and a knife. https://t.co/38cG5Ra4ud