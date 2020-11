Συναγερμός στη Γεωργία: Ένοπλος κρατά εννέα ομήρους σε γραφείο

Συναγερμός έχει σημάνει στη Γεωργία όπου ένοπλος άνδρας κρατά ομήρους σε γραφείο οργανισμού μικροχρηματοδότησης στην πρωτεύουσα Τιφλίδα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δράστες είναι περισσότεροι από ένας, φέρεται να είναι οπλισμένοι με χειροβομβίδες και κρατούν ομήρους εννέα άτομα, ενώ τα τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι μετά από διαπραγματεύσεις απελευθερώθηκαν δύο από αυτούς.

Οι δρόμοι γύρω από το κτήριο όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η ομηρία έχουν αποκλειστεί, σύμφωνα με το τηλεοπτικό Rustavi 2 TV, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο.

Armed attacker took 9 people as #hostages in micro finance organization office on #Tsereteli Avenue



What are the demands of the attacker is unknown. #Police and special forces group have the area cordoned off#Tbilisi #Georgia pic.twitter.com/t00MNLWyA4