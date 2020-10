Σε στρατιωτικό νοσοκομείο ο Τραμπ- Με «υψηλό ηθικό» αλλά αισθάνεται κόπωση

Ποιο είναι το πρώην μοντέλο που κόλλησε κορωνοϊό το προεδρικό ζεύγος- βίντεο Star

Στο στρατιωτικό νοσοκομείο Walter Reed μεταφέρθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, αφότου διαγνώσθηκε ότι νοσεί από τον κορωνοϊό. Μέσω twitter, o Αμερικανός πρόεδρος τόνισε αργά χθες (τοπική ώρα) ότι πιστεύει πως τα πάει καλά. «Πάω καλά, νομίζω! Σας ευχαριστώ όλους. ΑΓΑΠΗ!!!», έγραψε στην ανάρτησή του. Υπενθυμίζεται ότι το προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ βρέθηκε θετικό στον κορωνοϊό, μετά την είδηση ότι η στενή συνεργάτης του Αμερικανού προέδρου είχε προσβληθεί από τον ιό. Η 31χρονη Χόουπ Χιξ επέβαινε στο προεδρικό αεροσκάφος μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ την περασμένη Τρίτη με κατεύθυνση το Οχάιο, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος είχε το πρώτο debate με τον υποψήφιο Μπάιντεν.

Going welI, I think! Thank you to all. LOVE!!!