Ναγκόρνο Καραμπάχ: «Ανεπίτρεπτη η εμπλοκή ξένων μαχητών»

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν την Πέμπτη ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και ο Τούρκος ομόλογος του Μεβλούτ Τσαβούσογλου, με βασικό θέμα συζήτησης την εμπλοκή άλλων χωρών στη διένεξη στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, την οποία χαρακτήρισαν ως «ανεπίτρεπτη».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, στη συζήτηση των δύο υπουργών «υπογραμμίστηκε η απαίτηση για σταθμισμένες πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της παροχής συνδρομής σε πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο στο Μπακού και το Γερεβάν».

Επίσης, Λαβρόφ και Τσαβούσογλου τάχθηκαν υπέρ του άμεσου τερματισμού των εχθροπραξιών στο Ναγκόρνο Καραμπάχ.

Τέλος, οι δύο υπουργοί επιβεβαίωσαν την πρόθεση τους να συντονίσουν στενά τις ενέργειες τους για την σταθεροποίηση της κατάστασης στο Ναγκόρνο Καραμπάχ.

🇷🇺🇹🇷 Sergey #Lavrov & @MevlutCavusoglu thoroughly discussed the recent escalation of tension in the region of #NagornoKarabakh. Both ministers expressed serious concern over the ongoing armed confrontation & supported an immediate cessation of hostilities. https://t.co/na6WQNVoYz pic.twitter.com/B5lstwGXxd