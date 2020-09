Ο Μάικ Πομπέο καλεί Ελλάδα και Τουρκία να «μειώσουν τις εντάσεις»

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο κάλεσε να «μειωθούν οι εντάσεις» στην ανατολική Μεσόγειο.

#BREAKING US Sec. of State Pompeo calls for Turkey, Greece to reduce tensions in eastern Mediterranean pic.twitter.com/SZezMvMYEY