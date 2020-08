Σε εξέλιξη το έκτακτο συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της Ε.Ε

Πριν από λίγο ξεκίνησε το έκτακτο συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, το οποίο γίνεται με τηλεδιάσκεψη και θα συζητηθεί το ζήτημα της τουρκικής παραβατικότητας.

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας συμμετέχει στην τηλεδιάσκεψη από τη Βιέννη, όπου βρίσκεται.

Στην ατζέντα της τηλεδιάσκεψης βρίσκονται εκτός από την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, οι προεδρικές εκλογές στη Λευκορωσία, ο Λίβανος και η Βενεζουέλα.

Το έκτακτο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, το οποίο συνεκλήθη κατόπιν σχετικού ελληνικού αιτήματος προκειμένου να συζητηθούν οι παράνομες ενέργειες της Τουρκίας σε περιοχή ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

FM @NikosDendias , Alt. FM @MVarvitsiotis & #Austria FM A.#Schallenberg attend extraordinary #FAC mtg jointly via video conference-Turkey’s illegal actions in #EasternMediterranean to be discussed / Συμμετοχή ΥΠΕΞ Ν.Δένδια & ΑΝΥΠΕΞ Μ.Βαρβιτσιώτη με ΥΠΕΞ Αυστρίας σε έκτακτο ΣΕΥ ΕΕ pic.twitter.com/uCmgfJVmEC