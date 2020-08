Συμφωνία Ελλάδας - Αιγύπτου: Με ΝΑVTEX αντιδρά η Τουρκία

Ένα άγριο μπρα-ντε-φερ εξελίσσεται τις τελευταίες ώρες μετά την ιστορική συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου, η οποία στην πράξη πετά στον κάλαθο των αχρήστων το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Λίγο μετά την ανακοίνωση της υπογραφής, η τουρκική πλευρά εξέδωσε NAVTEX, ενώ το τουρκικό ΥΠΕΞ χαρακτήρισε «άκυρη» την υπογραφή της συμφωνίας, η οποία οριοθετεί τις θαλάσσιες ζώνες μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου.

Συγκεκριμένα η δρογραφική και ωκεανογραφική υπηρεσία της Αττάλειας εξέδωσε NAVTEX με την οποία γνωστοποιείται η διεξαγωγή ασκήσεων με χρήση πραγματικών πυρών σε θαλάσσια περιοχή ανάμεσα σε Ρόδο και Καστελόριζο.

Η άσκηση θα πραγματοποιηθεί 10-11 Αυγούστου.

Αναλυτικά η NAVTEX:

TURNHOS N/W : 1016/20

MEDITERRANEAN SEA

1. GUNNERY EXERCISE, ON 10 - 11 AUG 20 FROM 0500Z TO 1600Z IN AREA BOUNDED BY;

36 26.11 N – 029 07.47 E

36 28.32 N – 028 46.26 E

36 19.56 N – 028 43.46 E

36 08.56 N – 029 18.56 E

36 14.52 N – 029 18.58 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 111700Z AUG 20.

Ακυρώνονται οι διερευνητικές επαφές

Οι Τούρκοι ακυρώσαν τις συναντήσεις για τις διερευνητικές επαφές που θα γίνονταν τέλος Αυγούστου. Να σημειωθεί ωστόσο, ότι η έναρξη των συνομιλιών δεν είχε ανακοινωθεί ποτέ.

Γιατί είναι σημαντική η συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου

Με αυτήν η Αίγυπτος έδειξε ξεκάθαρα τι θέλει και οδηγήθηκε σε μια συμφωνία με βάση το Διεθνές Δίκαιο με την Ελλάδα, παρότι στο παρελθόν είχε φτάσει κοντά σε αντίστοιχη συμφωνία με την Τουρκία.

Αποτελεί επίσης μεγάλη διπλωματική επιτυχία της Ελλάδας, καθώς αποδεικνύει στην πράξη τη νέα ενεργητική εξωτερική πολιτική της χώρας μας.

«Με τη συμφωνία αναπτύσσουμε τις σχέσεις μας με τη πιο σημαντική χώρα που είναι η Αίγυπτος, βάζουμε ένα πλαίσιο και την Τουρκία εκεί που πρέπει, στη γωνία, ενώ στέλνουμε το μήνυμα ότι τα νησιά έχουν κυριαρχικά δικαιώματα» τόνισε ο βουλευτής της ΝΔ και Καθηγητής Διεθνών Σπουδών, Δημήτρης Καιρίδης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.

Όπως ανέφερε επίσης ο κ. Καιρίδης, ανατρέπεται το τουρκικό επιχείρημα ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να υπογράψει συμφωνία με κανέναν. Ο βουλευτής της ΝΔ υπενθύμισε ότι δεν έχει πρωτοκολληθεί ακόμη το τουρκολυβικό μνημόνιο στον ΟΗΕ, χάρη στην πετυχημένη διπλωματική αντίδραση της Ελλάδας «και έρχεται τώρα πολύ γρήγορα και το ελληνοαιγυπτιακό μνημόνιο» καταλήγει ο κος Καιρίδης.