Γυναίκα ψάχνει το κλεμμένο αρκουδάκι με την ηχογραφημένη φωνή της μαμάς της

Μια συγκινητική ιστορία εξελίσσεται στον Καναδά τα τελευταία 24ωρα. Μια 28χρονη κοπέλα, η Μάρα Σοριάνο, έπεσε θύμα κλοπής της τσάντας της, μέσα στην οποία υπήρχε ένα πολύτιμο αντικείμενο, ένα αρκουδάκι με ηχογραφημένη τη φωνή της μητέρας της που «έφυγε» από τη ζωή το 2019 από καρκίνο.

Το αρκουδάκι εξαφανίστηκε κατά τη διάρκεια μετακόμισης και από τότε, η κοπέλα έχει κινήσει «γη και ουρανό» για να το βρει. Σύμφωνα με την ίδια, η μητέρα της είχε ηχογραφήσει το τελευταίο της μήνυμα λίγο πριν εισαχθεί στο άσυλο.

«Ήταν πολύ σημαντικό για μένα γιατί ακουγόταν η φωνή της μητέρας μου να λέει πως με αγαπάει, πως είναι περήφανη για μένα και πως θα είναι πάντα μαζί μου».

Η τσάντα περιείχε και άλλα σημαντικά έγγραφα, όπως κάρτες κοινωνικής ασφάλισης και διαβατήρια, ένα iPad και ένα Nintendo Switch. Ωστόσο, το μόνο που την ενδιαφέρει είναι το ηχητικό της μητέρας της.

​Στο πλευρό της κοπέλας βρίσκεται και ο δημοφιλής ηθοποιός που έχει ρίζες από το Βανκούβερ, Ράιν Ρέινολντς, προσφέροντας και αμοιβή 5.000 ευρώ σε όποιον επιστρέψει το αρκουδάκι.

Vancouver: $5,000 to anyone who returns this bear to Mara. Zero questions asked. I think we all need this bear to come home. https://t.co/L4teoxoY50