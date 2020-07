Σήμερα η Αγιά Σοφιά γίνεται τζαμί – Φιέστα ετοιμάζει ο Ερντογάν

Ο κύβος ερρίφθη… μετά από 86 ολόκληρα χρόνια η Αγιά Σοφιά, το σύμβολο της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού θα λειτουργήσει σήμερα στις 10:00 το πρωί ως τζαμί.

Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, χθες ολοκληρώθηκαν οι… πρόβες για τη μεγάλη φιέστα που έχει ετοιμάσει ο Ταγίπ Ερντογάν για τη μουσουλμανική προσευχή που θα πραγματοποιηθεί στο μνημείο αυτό της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

Δημοσιεύματα του τουρκικού Τύπου αναφέρουν πως από το πρωί αναμένονται περίπου 1.500 άτομα για προσευχή, αλλά η είσοδος θα γίνεται υπό αυστηρά μέτρα προστασίας, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναμένεται να παρευρεθεί στην προσευχή, ενώ πιθανόν θα απευθύνει και διάγγελμα προς τον λαό της Τουρκίας από το μεγάλο μνημείο.

Ταυτόχρονα, όπως ανακοινώθηκε, η προσευχή κάθε Παρασκευή θα μεταδίδεται από την κρατική τηλεόραση.

Από τους μουσουλμάνους που θα πάνε στην Αγιά Σοφιά για να προσευχηθούν έχει ζητηθεί να έχουν μαζί τους «μάσκα, χαλί προσευχής… υπομονή και κατανόηση», όπως χαρακτηριστικά δήλωσε χθες ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης, Αλί Γερλικαγιά.

Οι εργασίες εντός του ναού για να μετατραπεί σε τζαμί είχαν ξεκινήσεις από νωρίς. Τιρκουάζ χαλιά στρώθηκαν στο μαρμάρινο πάτωμα, ενώ κουρτίνες κάλυψαν τα βυζαντινά ψηφιδωτά που υπάρχουν στους τοίχους του ναού.

Αξιωματούχοι διαβεβαίωναν έως σήμερα πως δε θα πειραχτεί ούτε ένα καρφί κατά την εγκατάσταση του ειδικού συστήματος για την κάλυψη των τοιχογραφιών και ότι το σύστημα αυτό θα ανοίγει και θα κλείνει σε ένα λεπτό. Επίσης η τεχνολογία φωτός που εξετάστηκε σε πρώτο στάδιο εγκαταλείφθηκε, καθώς εκφράστηκε η άποψη πως θα βλάψει τα έργα χιλιάδων ετών.

Χθες έγιναν πρόβες στον ήχο για να ακουστεί καθαρά και παντού η απαγγελία του Κορανίου, ενώ όπως έγινε γνωστό μέσα στην Αγιά Σοφιά θα προσευχηθούν και γυναίκες σε ξεχωριστό χώρο που έχει διαμορφωθεί γι’ αυτόν τον σκοπό.

Οι χθεσινές τελικές εργασίες στην Αγία Σοφία έγιναν υπό το άγρυπνο βλέμμα του Ταγίπ Ερντογάν και της συζύγου του Εμινέ που επισκέφτηκαν στο μνημείο.

«Η απόφασή μας να μετατρέψουμε την Αγία Σοφία από μουσείο σε τζαμί είναι σύμφωνη με τον θεμελιώδη χάρτη του Μωάμεθ του Πορθητή, τον ηγέτη των δύο ηπείρων και δύο θαλασσών. Είμαστε μία από τις ελάχιστες χώρες χωρίς το στίγμα της αποικιοκρατίας και σφαγής στην ιστορία της. Με αυτήν την υπερηφάνεια, θα συνεχίσουμε να ενεργούμε ως χώρα που δεν έχει το βλέμμα της στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων των άλλων, αλλά παίρνει πάντα αυτό που δικαιούται», δήλωνε πριν λίγες μέρες ο Τούρκος πρόεδρος, δείχνοντας ξεκάθαρα ότι αδιαφορεί για τις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει διεθνώς.

Την ίδια ώρα στις ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε συνάντηση χθες με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, Ελπιδοφόρο για το ζήτημα της Αγίας Σοφίας.

Ο κ. Ελπιδοφόρος είχε προγραμματισμένη συνάντηση με τον αντιπρόεδρο Μάικ Πενς, αλλά ο Τραμπ μόλις έμαθε για την παρουσία του, τον κάλεσε στο γραφείο του όπου και μίλησαν για 15 περίπου λεπτά.

Εκεί ο Αμερικανός πρόεδρος του εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τη λειτουργία της Αγίας Σοφίας ως τζαμί.

As I told Archbishop @Elpidophoros today, America will stand firm with the Greek Orthodox Church in the call for Hagia Sophia to remain accessible as a source of inspiration and reflection for every person of every faith. pic.twitter.com/OsuMMuXqBC