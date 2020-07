Ο ράπερ Kanye West ανακοίνωσε ότι κατεβαίνει ως υποψήφιος πρόεδρος των ΗΠΑ!

Ποιος να το περίμενε ότι ο άλλοτε υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ, θα γινόταν «αντίπαλός» του στις επερχόμενες εκλογές για την προεδρία των ΗΠΑ. Ο λόγος για τον Αμερικανό ράπερ Kanye West, ο οποίος ανακοίνωσε χθες μέσω twitter ότι κατεβαίνει ως υποψήφιος πρόεδρος στις εκλογές του Νοεμβρίου.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION