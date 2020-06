Μαλάλα Γιουσαφζάι: Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης

Απόφοιτη πλέον από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης στη Βρετανία είναι η Μαλάλα Γιουσαφζάι. «Δύσκολο να εκφράσω τη χαρά και την ευγνωμοσύνη μου που απέκτησα το πτυχίο μου στην Φιλοσοφία, Πολιτική και Οικονομία από την Οξφόρδη» έγραψε στο Twitter η Μαλάλα.

Υπενθυμίζεται ότι το 2012 οι Ταλιμπάν προσπάθησαν να τη σκοτώσουν γιατί επέμενε να επιστρέψει στο σχολείο. Η 22χρονη πλέον Μαλάλα έγραψε στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media ότι δε γνωρίζει ποια θα είναι η συνέχεια αλλά «προς το παρόν, θα είναι Netflix, διάβασμα και ύπνος».

Η Μαλάλα έγινε δεκτή στο πανεπιστήμιο το 2017 μετά την αποφοίτησή της από λύκειο του Μπέρμινγχαμ, στην κεντρική Αγγλία, όπου βρέθηκε ως πρόσφυγας με την οικογένειά της το 2012, φεύγοντας από το Αφγανιστάν μετά τον σοβαρό τραυματισμό της από τους Ταλιμπάν.

Hard to express my joy and gratitude right now as I completed my Philosophy, Politics and Economics degree at Oxford. I don’t know what’s ahead. For now, it will be Netflix, reading and sleep. 😴 pic.twitter.com/AUxN55cUAf