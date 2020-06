Βρετανία: Σε τροχαίο ατύχημα ενεπλάκη το όχημα που μετέφερε τον Τζόνσον

Η στιγμή της σύγκρουσης έξω από τη Βουλή των Κοινοτήτων / Reuters

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε έξω από τη Βουλή των Κοινοτήτων, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο Βρετανός πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον, ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα.

Πιο συγκεκριμένα, ένας διαδηλωτής επιχείρησε να προσεγγίσει το αυτοκίνητο του Τζόνσον, με αποτέλεσμα το αμάξι να φρενάρει απότομα και να συγκρουστεί με άλλο όχημα από την πομπή της ασφάλειας.

Bois Johnson in car crash at Parliament. Just now. Security drives into back of his car as Kurdish protester runs into road. pic.twitter.com/k1kCplzyZ5