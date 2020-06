ΗΠΑ: 29χρονος Ελληνοαμερικανός αστυνομικός πυροβολήθηκε σοβαρά στο κεφάλι

Ένας 29χρονος Ελληνοαμερικανός αστυνομικός, ο Σέι Μικαλόνις δέχθηκε σφαίρα στο κεφάλι το βράδυ της Δευτέρας στο Λας Βέγκας, κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων για τη δολοφονία του 46χρονου Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος αστυνομικός πυροβολήθηκε στο κεφάλι ενώ επιχειρούσε να πραγματοποιήσει μια σύλληψη, την ώρα που η αστυνομία επιχειρούσε να διαλύσει μεγάλο πλήθος διαδηλωτών μπροστά από ένα καζίνο που παρέμενε κλειστό λόγω του κορωνοϊού.

Please pray for Greek-American police officer, 29-year-old Shay Mikalonis, who was shot in the head on the Las Vegas Strip on Monday night. Shay, who is a member of Saint John Greek Orthodox Church of Las Vegas, is currently in intensive care fighting for his life. Just tragic!