Μόσχα: Πυρκαγιά σε γηροκομείο στοίχισε τη ζωή σε 10 ανθρώπους

Εικόνες από το γηροκομείο όπου ξέσπασε η φωτιά / Ruptly

Τραγωδία σημειώθηκε στη Μόσχα της Ρωσίας όταν δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από εισπνοή τοξικών αερίων κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς που ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής σε γηροκομείο.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά και να διασώσουν άλλα δέκα άτομα. Την ώρα που εκδηλώθηκε η φωτιά στον δεύτερο όροφο του γηροκομείου «Δεύτερο Σπίτι», στην εγκατάσταση βρίσκονταν 37 άνθρωποι, ανάμεσά τους οκτώ μέλη του προσωπικού. Τα πρώτα οχήματα του πυροσβεστικού σώματος έφθασαν επιτόπου 12 λεπτά αφότου δέχθηκαν κλήση για βοήθεια.

Footage out of western Russia shows firefighters responding to a nursing home fire that killed multiple people.



DETAILS: https://t.co/BsowJOjYSK pic.twitter.com/3iTj3w01se