Βέλγιο: Επίθεση με μαχαίρι μετά το τρομοκρατικό περιστατικό στο Λονδίνο

Δείτε στο video του Associated Press τις πρώτες εικόνες μετά την επίθεση στο Λονδίνο

Δεν πέρασαν καλά καλά λίγα λεπτά από την τρομοκρατική επίθεση με μαχαίρι στο Λονδίνο, και νέο περιστατικό σημειώθηκε αυτή τη φορά στο Βέλγιο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας άνδρας επιτέθηκε και μαχαίρωσε δύο πολίτες. Οι Αρχές έσπευσαν στο σημείο, εντόπισαν τον φερόμενο ως δράστη και τον πυροβόλησαν, τραυματίζοντάς τον.

Η αστυνομία του Λονδίνου επιβεβαίωσε ότι ένας άνδρας που πυροβολήθηκε στο νότιο τμήμα της βρετανικής πρωτεύουσας είναι νεκρός.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ο άνδρας που πυροβολήθηκε από την αστυνομία γύρω στις 2.00 μ.μ. σήμερα στην οδό Στρέταμ (νότιο Λονδίνο) είναι νεκρός», ανέφερε η Μητροπολιτική Αστυνομία στο Twitter.

Νωρίτερα, η αστυνομία είχε δημοσιεύσει στο Twitter ότι πυροβόλησε σήμερα έναν άνδρα στο νότιο Λονδίνο αφότου αρκετοί άνθρωποι φέρεται να μαχαιρώθηκαν.

«Ένας άνδρας πυροβολήθηκε από ένοπλους αστυνομικούς στο Στρέταμ (νότιο Λονδίνο). Σε αυτό το στάδιο ένας αριθμός ανθρώπων φέρεται να έχουν μαχαιρωθεί. Οι περιστάσεις ερευνώνται -- το περιστατικό χαρακτηρίστηκε ως σχετιζόμενο με την τρομοκρατία», ανέφερε η αστυνομία σε ανάρτησή της στο Twitter..

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ο δράστης κυνηγούσε με μαχαίρι πολίτες στην κεντρική οδό, ενώ πίσω του ένας αστυνομικός της ασφάλεις, ντυμένος με πολιτικά ρούχα, τον ακολουθούσε και τον πυροβόλησε πιθανώς 3 φορές.

#INCIDENT A man has been shot by armed officers in #Streatham. At this stage it is believed a number of people have been stabbed. The circumstances are being assessed; the incident has been declared as terrorist-related. Please follow @metpoliceuk for updates