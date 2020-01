Κοροναϊός: «Θα τα καταφέρουμε» τραγουδούν οι κάτοικοι της Ουχάν

Δείτε στο βίντεο του Reuters την έρημωμένη πλέον πόλη της Ουχάν.

Συγκινητικά βίντεο με τους πολίτες της Ουχάν να τραγουδούν από τα μπαλκόνια τους, κάνουν τις τελευταίες ώρες το γύρο του διαδικτύου. Οι κάτοικοι της πόλης από την οποία ξεκίνησε ο κοροναϊός βρίσκονται πλέον σε καραντίνα στα σπίτια τους.

Δεκάδες κάτοικοι, που βρίσκονται κλεισμένοι στα σπίτια τους, βγαίνουν τα τελευταία βράδια στα μπαλκόνια τους, τραγουδώντας και φωνάζοντας συνθήματα για συμπαράσταση ο ένας στον άλλον. Βασικό σύνθημα τους είναι το «Wuhan, jiayou», που σημαίνει «μην το βάζεις κάτω», «θα τα καταφέρουμε».

Unreal. @NBCNews's Asia Correspondent @janisfrayer reports from quarantined #Wuhan, where people are chanting ‘Jiāyóu!’ into the night, which means 'keep going'. #coronavirus #WuhanPneumonia #lka https://t.co/Xif4vdgkm2