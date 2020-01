Κοροναϊός: «Υψηλή» η απειλή σε διεθνές επίπεδο σύμφωνα με τον ΠΟΥ

Οι αρχές της του Πεκίνου κατέγραψαν σήμερα τον πρώτο θάνατο που προέρχεται από τον νέο κοροναϊό, σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυo CCTV.

Ο 50χρονος ασθενής, που είχε επισκεφθεί στις 8 Ιανουαρίου την Ουχάν, όπου ξεκίνησε η επιδημία του κοροναϊού, επιβεβαιώθηκε ότι είχε νοσήσει από τον ιό στις 21 Ιανουαρίου και εμφάνισε πυρετό, επτά ημέρες μετά την επιστροφή του.

O Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας διόρθωσε σήμερα την εκτίμησή του για το μέγεθος της απειλής που συνδέεται με τον νέο κοροναϊό, χαρακτηρίζοντάς το «υψηλό» σε διεθνές επίπεδο και όχι «μέτριο», όπως έγραφε έως σήμερα στις αναφορές του εξαιτίας ενός «λάθους στη διατύπωση», όπως παραδέχθηκε.

«Πρόκειται για ένα σφάλμα διατύπωσης και το διορθώσαμε» εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια εκπρόσωπος τύπου του οργανισμού που εδρεύει στη Γενεύη.

«Αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι αλλάξαμε την εκτίμηση σχετικά με τον κίνδυνο που υπάρχει, όμως αυτό το λάθος ξέφυγε στις εκθέσεις σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση», συμπλήρωσε η αξιωματούχος.

Βοήθεια στην Κίνα πρότεινε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για να ελεγχτεί η εξάπλωση του κοροναϊού που έχει προκαλέσει το θάνατο τουλάχιστον 81 ανθρώπων και έχει προσβάλει περισσότερους από 2.880.

«Είμαστε σε στενή επαφή με την Κίνα σε ό,τι αφορά τον ιό», έγραψε στο Twitter ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος. Πρόσθεσε ότι «έχουν εντοπιστεί ελάχιστα κρούσματα στις ΗΠΑ», ωστόσο οι αμερικανικές αρχές είναι σε επαγρύπνηση.

