Νέα φρίκη: Εντοπίστηκαν τα λείψανα 42 ανθρώπων και δεν είναι τα μόνα...

Μετά το φορτηγό θανάτου στο Έσσεξ, ακόμα μία φρικιαστική είδηση προκαλεί σοκ. Οι αρχές στο Μεξικό εντόπισαν τα λείψανα 42 ανθρώπων σε μια άδεια έκταση στη βόρεια επαρχία Σονόρα.

«Αυτά ήταν τα τελευταία που μπορέσαμε να βρούμε, μας εμπόδισαν να κάνουμε άλλες έρευνες διότι υπάρχουν πολλά πτώματα», δήλωσε η Σέσι Φλόρες, επικεφαλής της οργάνωσης Madres Buscadoras de Sonora, η οποία ασχολείται με τον εντοπισμό αγνοουμένων.

