Αιματοκύλισμα σε Halloween party στην Καλιφόρνια - Τρεις νεκροί

Δείτε στο βίντεο του Ruptly ασθενοφόρα, αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο μετά τους πυροβολισμούς

Σε τραγωδία μετατράπηκε ένα Halloween Party στο Long Beach στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ.

Άγνωστος άνοιξε πυρ με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρία άτομα και να τραυματιστούν εννιά. Σύμφωνα με την αστυνομία, και οι τρεις νεκροί είναι ενήλικες άνδρες.

At 10:44 pm, @lbfirefighters responded to shooting at a residence on the 2700 block of 7th Street. An MCI was declared with a total of 12 patients. 3 confirmed fatalities (adult males) 9 patients transported to local area hospitals. 5 immediate & 4 delayed. PIO onscene. pic.twitter.com/k8txxNqZfL