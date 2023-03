«Μακελειό στα Τέμπη» - Πρώτο θέμα στα διεθνή Μέσα η σύγκρουση τρένων

Τέμπη: Συγκλονιστικές εικόνες από drone από το σημείο της τραγωδίας / Bίντεο από ΕΡΤ

Τον γύρο του κόσμου κάνει η τραγική είδηση για τον εφιάλτη των Τεμπών στα ξένα ΜΜΕ, που κάνουν εκτενείς αναφορές στο δυστύχημα με τη σύγκρουση αμαξοστοιχιών.

Το βρετανικό BBC έχει τίτλο στην ηλεκτρονική του μορφή: «Αυτή είναι μια τρομακτική νύχτα».

Το βρετανικό δίκτυο στο ρεπορτάζ του για τη μοιραία σύγκρουση, από την πρώτη στιγμή έκανε λόγο για τις μεγάλες προσπάθειες που καταβάλλουν τα σωστικά συνεργεία για τον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων, οι οποίες «γίνονται κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες στα εκτροχιασμένα βαγόνια».

Το BBC μιλάει για «μακελειό μετά από σύγκρουση τρένων κοντά στην ελληνική πόλη της Λάρισας», ενώ φιλοξενεί δηλώσεις επιβατών στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης για τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.

Αναφορές στο τραγικό δυστύχημα κάνουν και το Bloomberg, το Associated Press και το ουκρανικό ΝΕΧΤΑ.

❗️ Two trains collide in northern #Greece, killing at least 16 people and 85 were injured



Rescuers have been working to save passengers and extinguish a fire caused by the crash. There were about 350 people on the train.



It is not yet known what caused the collision. pic.twitter.com/QEyU5K91wG