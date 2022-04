Ουκρανία: Έρχεται η «μητέρα των μαχών» - Πλησιάζουν το Ντονμπάς οι Ρώσοι

To ρεπορτάζ του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star σχετικά με τις καταγγελίες σε βάρος των Ρώσων για εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία

Η Ρωσία ετοιμάζεται για τη «μητέρα των μαχών στην Ουκρανία. Ισχυρές ρωσικές δυνάμεις πλησιάζουν στο Ντονμπάς. Αναλυτές εκτιμούν ότι θα είναι η σφοδρότερη μάχη μετά τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Ζελένσκι επέμεινε πως η Ρωσία έχει υποστεί σοβαρές απώλειες. Ο Μπάιντεν κατηγόρησε τον Πούτιν για γενοκτονία.

Πλησιάζει η στιγμή για τη «μητέρα των μαχών» στην Ουκρανία, με τους Ρώσους να προετοιμάζουν μεγάλη επίθεση στο Ντονμπάς.

Οι Ουκρανοί ετοιμάζονται για τη «μητέρα των μαχων» στο Ντονμπάς

Σύμφωνα με πληροφορίες οι ρωσικές δυνάμεις έχουν ήδη ανασυνταχθεί και είναι έτοιμες να εφορμήσουν στην ανατολική Ουκρανία. Βρίσκονται ήδη προ των πυλών του Ντονμπάς και οι Ουκρανοί ετοιμάζονται για την πιο σφοδρή μάχη έως τώρα στην Ουκρανία.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός, Ματέους Μοραβιέτσκι κατά τη διάρκεια κοινών δηλώσεων με τον Βέλγο ομόλογό του, τόνισε πως η Ευρώπη θα βιώσει τη μεγαλύτερη μάχη με τανκ από τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Αναλυτές εκτιμούν ότι θα είναι η μεγαλύτερη μάχη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο

Όπως αναφέρει το BBC θα είναι η «πιο αιματηρή κι αποφασιστική μάχη» στην ανατολική Ουκρανία, την ώρα που και η Μαριούπολη αναμένει την τελική σύγκρουση.

Στη Μαριούπολη, υποστήριξε χθες ο περιφερειάρχης του Ντονέτσκ, Πάβλο Κιριλένκο, μιλώντας στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN, «μπορούμε να πούμε πως σκοτώθηκαν από 20 ως 22.000 άνθρωποι».

Νωρίτερα, είχε κάνει λόγο για 10.000 νεκρούς στην πόλη, που είναι αποκομμένη από την υπόλοιπη χώρα και βομβαρδίζεται επί 40 και πλέον ημέρες. Παραδέχθηκε πως είναι «δύσκολο να εκτιμήσουμε τον ακριβή αριθμό των θυμάτων» στην πολιορκούμενη πόλη.

Αυξάνονται συνεχώς οι νεκροί στην Ουκρανία

Μέσω Telegram, ο περιφερειάρχης Κιριλένκο ανέφερε ότι στη Μαριούπολη μαίνονται «μέρα και νύχτα» πλέον «οδομαχίες» και ότι δεν έχει πλέον παρά «ελάχιστες» επαφές στην πόλη.

Ο σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας, Μιχάιλο Ποντόλιακ, υπογράμμισε μέσω Twitter ότι «οι Ουκρανοί στρατιώτες είναι περικυκλωμένοι και αποκλεισμένοι στη πόλη, όπου το 90% των σπιτιών έχει καταστραφεί».

Στη Μαριούπολη μαίνονται οι οδομαχίες

Η κατάληψη της Μαριούπολης θα επέτρεπε στον ρωσικό στρατό να εδραιώσει τα εδαφικά κέρδη του στην παράλια ζώνη της Αζοφικής Θάλασσας και να συνδέσει το Ντονμπάς με τη χερσόνησο της Κριμαίας, την οποία προσάρτησε η Μόσχα το 2014.

Ο ρωσικός στρατός ανέφερε εξάλλου ότι απέτρεψε προχθές Δευτέρα προσπάθεια περίπου εκατό Ουκρανών στρατιωτικών με τεθωρακισμένα να σπάσουν τον κλοιό σε εργοστάσιο στο βόρειο τμήμα της πόλης.

Στην ανατολική Ουκρανία, η πλήρης κατάκτηση της οποίας είναι πλέον στόχος προτεραιότητας για τη Μόσχα, το Κίεβο ανακοίνωσε πως αναμένει άμεσα έφοδο ευρείας κλίμακας.

«Κατά τις πληροφορίες μας, ο εχθρός έχει σχεδόν ολοκληρώσει την προετοιμασία του για την επίθεση στο Ντονμπάς κι αυτή αναμένεται να αρχίσει πολύ σύντομα», ανέφερε ο εκπρόσωπος του ουκρανικού υπουργείου Άμυνας, Ολεξάντρ Μοτούζιανικ.

VIDEO from Kharkiv showing Russia bringing in reinforcements into Ukraine. These are Airborne troops from the type of vehicles they are using. #Putin #Russia #Ukraine #UkraineUnderAttack #PutinsWar #Russianlosses #RussianArmy pic.twitter.com/JLjDTTtSmB

Οι άμαχοι συνεχίζουν να εγκαταλείπουν το Λουχάνσκ και το Ντονέτσκ, ιδίως με έξι τρένα που επρόκειτο να αναχωρήσουν χθες.

Αναλυτές εκτιμούν ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν θέλει να έχει επιτευχθεί οπωσδήποτε νίκη στο Ντονμπάς ως την 9η Μαΐου, την ημέρα της στρατιωτικής παρέλασης στην Κόκκινη Πλατεία για την επέτειο της νίκης των σοβιετικών επί της ναζιστικής Γερμανίας το 1945.

Οι ρωσικές δυνάμεις υπερτερούν αυτών της Ουκρανίας

Ο Βαντίμ Ντενισένκο, σύμβουλος του υπουργού Εσωτερικών, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση προειδοποίησε ότι «αυτή η μεγάλη επίθεση έχει ήδη ξεκινήσει. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν πρόκειται να είναι η επανάληψη της 24ης Φεβρουαρίου, όταν ξεκίνησαν οι πρώτες αεροπορικές επιδρομές και εκρήξεις και είπαμε: "Ο πόλεμος ξεκίνησε". Η μεγάλη επίθεση de-facto έχει ήδη ξεκινήσει».

Το CNN ανέφερε ότι μία μεγάλη φάλαγγα του ρωσικού στρατού κατευθύνεται προς το Ντονμπάς, μεταδίδοντας ότι βρίσκεται κοντά στην περιοχή του Ροστόφ της Ρωσίας.

Russian naval infantry battalion-sized unit with BTR-80/82-A APCs on the way to the Donbas region.



The video was filmed in the town of Matveev Kurgan in the Rostov Oblast.



Novatek gas station spot - 47.575889,38.883525 pic.twitter.com/GBOqGelzBP