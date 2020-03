Έρημη πόλη η Αθήνα: Ποιες επιχειρήσεις είναι από σήμερα κλειστές

Ο κορωνοϊός είναι εδώ και ήρθε για να αλλάξει τη ζωή μας. Από σήμερα η Αθήνα, αλλά και όλη η χώρα είναι ένα έρημο τοπίο. Καφετέριες, εστιατόρια, πολυκαταστήματα είναι κλειστά, μετά από την απόφαση της κυβέρνησης να πάρει δραστικά μέτρα και να αναγκάσει τελικά όσους δε συμμορφώνονταν να… μείνουν σπίτι.

Τα πάντα έχουν παγώσει και από το πρωί καταγράφονται πρωτόγνωρες εικόνες. Καταστήματα εστίασης έχουν βάλει λουκέτο, τα τραπεζόκαθίσματα έχουν μαζευτεί από νωρίς και πλέον εξυπηρετούν τους πελάτες τους μόνο με delivery και take away.

Η απόφαση της κυβέρνησης για το «λουκέτο» ήταν επιβεβλημένη, καθώς ο η πλειοψηφία του κόσμου πήρε αψήφιστα τις προειδοποιήσεις των ειδικών και με το που έκλεισαν τα σχολεία, γέμισαν οι καφετέριες, τα μπαρ, οι παιδικές χαρές, οι παιδότοποι και τα εμπορικά κέντρα.

Ποια καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά από σήμερα

Μετά από ομόφωνη εισήγηση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας για τον κορωνοϊό αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας για 14 μέρες από σήμερα των εξής επιχειρήσεων:

Εμπορικά κέντρα, πολυκαταστήματα, εκπτωτικά χωριά

Καφετέριες, καφενεία, μπαρ και επιχειρήσεις εστίασης με εξαίρεση τις υπηρεσίες delivery και take-away

Κέντρα διασκέδασης

κινηματογράφοι, θέατρα, αίθουσες θεαμάτων

Βιβλιοθήκες

Μουσεία, αρχαιολογικοί και ιστορικοί χώροι

Πρακτορεία τυχερών παιγνίων, καζίνο, λέσχες παιγνίων με την εξαίρεση τους πλανόδιους πωλητές και τα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια

Αθλητικές εγκαταστάσεις, αθλητικούς ομίλους, πολιτιστικούς ομίλους και σωματεία (εξαιρούνται οι ανοιχτοί χώροι μεμονωμένης άθλησης όπως θα διευκρινιστεί στην ΚΥΑ)

Θεματικά πάρκα (λούνα πάρκ κλπ) / εξαιρούνται οι δημόσιοι ανοιχτοί χώροι αναψυχής.

Κουρεία, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής-μασάζ, οίκοι ανοχής, κέντρα δερματοστιξίας (τατουάζ) και τρυπήματος δέρματος/σώματος

Οι επιχειρήσεις διατηρούν τη δυνατότητα να εκτελούν διοικητικές ή άλλες εργασίες κεκλεισμένων των θυρών με την τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής.

Τι ισχύει για το delivery

Μιλώντας το βράδυ της Παρασκευής στο Mega ο υπουργός Ανάπτυξης έδωσε διευκρινίσεις για το τι θα ισχύει για τα καταστήματα που κάνουν delivery και εξυπηρετούν take away.

Όπως είπε, κλειστά θα μείνουν τα μαγαζιά που έχουν άδειες τραπεζοκαθισμάτων εστιάσεως.

To μόνο που θα επιτρέπεται θα είναι το delivery και το take away, ωστόσο δεν επιτρέπεται να υπάρχει ουρά για το take away άνω των πέντε ατόμων και δεν πρέπει να συγχρωτίζονται πολλοί άνθρωποι σε μικρούς χώρους για πολλή ώρα.

Τα καταστήματα με άδεια τραπεζοκαθισμάτων που δεν έχουν δηλώσει την δυνατότητα delivery και take away στην εφορία ή θα πρέπει να κλείσουν, με αναστολή των φορολογικών τους υποχρεώσεων μέχρι τον Ιούνιο, ή θα πρέπει από σήμερα και με περιθώριο ενός μήνα να δηλώσουν στην εφορία ότι θέλουν να κάνουν και delivery.

Τα μαγαζιά που θα παραμείνουν ανοικτά