Σάρωσαν τα κορίτσια από τη Μύκονο στην Αισθητική Ομαδική Γυμναστική!

Μία σπουδαία νίκη σημείωσαν οι αθλήτριες της Μυκόνου στο 8ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που πραγματοποιήθηκε στην Βέροια 29/6-1/7.

446 αθλητές απο 55 ομάδες κατέκλεισαν το Φιλίππειο κλειστό γυμναστήριο Βέροιας όπου επι τρεις ημέρες έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό για να παρουσιάσουν τα προγράμματα τους. Η ομάδα ΡΗΝΕΙΑ αγωνίστηκε στην κατηγορία 8-10 short program και κατέκτησε την 1η θέση ανάμεσα σε 9 ομάδες.

Αυτό που διαπίστωσαν Ομοσπονδία και κριτές ήταν ότι το επίπεδο χρόνο με τον χρόνο ανεβαίνει όλο και πιο πολύ… με αποτέλεσμα οι διακρίσεις να γίνονται όλο και πιο δύσκολες απο την συνέχει εξέλιξη των προγραμμάτων.

«Προσωπικά δίνω πολλά συγχαρητήρια σε όλες τις αθλήτριες και τους προπονητές που έχουν ανεβάσει τόσο πολύ ψηλά το επίπεδο…Τέλος πολλά συγχαρητήρια τον συνδιαργανωτη σύλλογο «Φίλιππο Βέροιας» για την άψογη διοργάνωση, τους άριστους εθελοντές, τους χορηγούς και φυσικά τους γονείς απ όλη την Ελλάδα που ήταν μαζί μας σ αυτό το πρωτάθλημα!!!!» ανέφερε ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας της Αισθητικής Γυμναστικής, Γιώργος Βαϊόπουλος.

Η Αισθητική γυμναστική είναι ένα άθλημα που συνδυάζει την Ρυθμική και τον χορό. Πρώτη φορά έκανε την εμφάνισή του σαν άθλημα στην Φινλανδία το 2001 και σιγά σιγά μέσα στα επόμενα χρόνια εξαπλώθηκε σε όλο τον κόσμο. Το 2015 το άθλημα εδραιώθηκε και στην Ελλάδα μέσω της ομοσπονδίας αισθητικής γυμναστικής με πρόεδρο το Βαϊόπουλο Γιώργο.

Στη Μύκονο το άθλημα παρουσιάστηκε τον Ιούνιο του 2020 από την προπονήτρια της ρυθμικής γυμναστικής της Α.Ε. Μυκόνου.

Σήμερα το άθλημα έχει μεγάλη ανάπτυξη στις σκανδιναβικές και Βαλκανικές χώρες αλλά και στην Ελλάδα ολοένα και περισσότεροι σύλλογοι δημιουργούν τμήματα αισθητικής γυμναστικής.

Τους πρώτους μήνες του 2023 που θα συνεδριάσει η ΔΟΕ(Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή) αναμένεται το άθλημα να ενταχθεί στο ολυμπιακό πρόγραμμα και να έχει πρώτη παρουσία στους Ολυμπιακούς αγώνες το 2024 στο Παρίσι.

Η Ελλάδα, όπως και άλλες χώρες που δεν έχουν προλάβει να δημιουργήσουν εθνική ομάδα, θα μπορούν να έχουν συμμετοχή με τμήματα από τοπικούς συλλόγους, και κριτήρια την εμπειρία , τις συμμετοχές σε διεθνείς αγώνες αλλά φυσικά και τις όποιες επιτυχίες.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΑΕΜ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

Το τμήμα Αισθητικής γυμναστικής της Α.Ε. Μυκόνου δημιουργήθηκε το 2020 από την ως τότε προπονήτρια ρυθμικής γυμναστικής , Κατερίνα Γιακουμέλου.

Η Γιακουμέλου, πρώην αθλήτρια ρυθμικής Γυμναστικής στο Γυμναστικό Σύλλογο Ηλιούπολης ήρθε στην ΑΕ Μυκόνου , με πολλές πανελλήνιες νίκες, συμμετοχές και μετάλλια σε βαλκανικά , μεσογειακά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Συνολικά στα 11 χρόνια της αθλητικής της καριέρας έχει κατακτήσει -8 χρυσά-9 ασημένια -και 5 χάλκινα στα πανελλήνια πρωταθλήματα.

Επίσης Ασημένιο στο αγώνισμα με το σκοινάκι στους Βαλκανικούς του 2008 , ενώ έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα στους Μεσογειακούς αγώνες του 2006 και στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Μιε της Ιαπωνίας το 2009. Υπήρξε μέλος της εθνικής ομάδας το 2006 και το 2009.

Μαζί με την Γιακουμέλου -προπονήτρια για τα αγωνιστικά τμήματα , στην αισθητική γυμναστική απαραίτητος είναι και ο δάσκαλος μπαλέτου .

Ο Γεώργιος Παπαθανασίου, σπούδασε στην Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή Χορού της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, από όπου πήρε το πτυχίο καθηγητή χορού. Από το 2004 είναι μέλος του Μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Έχει χορέψει σε παραστάσεις της Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού, του Μπαλέτου της ΕΛΣ και του Μεγάρου Μουσικής.

Έχει συμμετάσχει σε παραστάσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό. Έχει συνεργαστεί με χορογράφους όπως Ζιλ Ρομάν, Ρέυ Μπάρρα, Φάουστα Ματσουκέλλι, Μίσα βαν Χέκε, Δημήτρης Παπαϊωάννου, Φώτης Νικολάου, Σοφία Σπύρατου, Κυριάκος Κοσμίδης κ.α. Έχει συνεργαστεί με την εθνική ομάδα ρυθμικής γυμναστικής υπό την καθοδήγηση της κ. Ιρίνα Ιλίεβα και την εθνική ομάδα συγχρονισμένης υπό την καθοδήγηση της κ. Μαρία Θηβαίου και κ. Ναταλία Τσερνέσκα. Επιτυχίες Αισθητικής Γυμναστικής ΑΕ ΜΥΚΟΝΟΥ Τα κορίτσια μας αγωνίζονται σε τμήματα που χωρίζονται ηλικιακά σε διαφορετικές κατηγορίες αλλά και βάση διάρκειας προγραμμάτων σε short -long και έχουν ονομασίες “Little Pelicans” – “Rhenia” –“Mykonos” Mall Calve memorial cup: (διαδικτυακό)

- Little Pelicans ( 8-10 ετών -πρόγραμμα short) 3η θέση ΧΑΛΚΙΝΟ -Rhenia (10-12 ετών -πρόγραμμα short) 1η θέση ΧΡΥΣΟ -Mykonos (12-14 ετών -πρόγραμμα short)

3η θέση ΧΑΛΚΙΝΟ Πανελλήνιο Λάρισα 2021

-Little pelicans 3η θέση ΧΑΛΚΙΝΟ

-Rhenia 2η θέση ΑΣΗΜΕΝΙΟ

-Mykonos 3η θέση ΧΑΛΚΙΝΟ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα , Ελσίνκι-Φινλανδία

-Rhenia 4η θέση -Mykonos junior 5η θέση -Mykonos 6η θέση

Το 2022 Βαλκανικοί αγώνες

Rhenia 3η θεση ΧΑΛΚΙΝΟ (10-12 short)

Mykonos Elite 2η θέση ΑΣΗΜΕΝΙΟ (12-14 long) Mykonos junior 3η θέση ΧΑΛΚΙΝΟ (14-16 long)

Αγωνιστικό πρόγραμμα για το 2023

· WORLD CUP I -for all categories 23-26 MARCH, DUBAI

· WORLD CUP II for all categories 27-30 APRIL, FRANCE

· WORLD CUP III and EUROPEAN CHAMPIONSHIP 25-28 MAY, FINLAND

· MEDITERRANEAN COUNTRY COMPETITION 16-18 JUNE ISTANBUL , TURKEY

· BALKAN GAMES 7-9 JULY ,POMORIE BULGARIA

· WORLD CUP FINALS 19-22 OCTOBER , CYPRUS

· WORLD CHAMPIONSHIPS and JUNIOR WC, 23-26 NOVEMBER KAZAKHSTAN

Η αισθητική γυμναστική ΑΕ Μυκόνου , για το έτος 2023 έχει δημιουργήσει ένα αγωνιστικό τμήμα για τις ηλικίες 14-16 , με τις αθλήτριες που έχουν διακριθεί τις προηγούμενες χρονιές, αλλά και που έχουν δεσμευτεί να παρακολουθήσουν ένα ιδιαίτερα δύσκολο και απαιτητικό προπονητικό πρόγραμμα καθημερινά.

Το τμήμα αυτό αποτελείται από 10 αθλήτριες , την προπονήτρια Γιακουμέλου και τον δάσκαλο μπαλέτου Παπαθανασίου και με την στήριξη της ΑΕΜ , των γονιών και της τοπικής κοινωνίας, θα πρέπει να έχει συμμετοχή σε όσο περισσότερους αγώνες μέσα στο 2023 , να βελτιωθεί όσο περισσότερο μπορεί , να κατακτήσει όσο περισσότερες νίκες και να βάλει υποψηφιότητα για να επιλεγεί από την Πανελλήνια Ομοσπονδία της Αισθητικής , ως σύλλογος , να εκπροσωπήσει την Ελλάδα μαζί με άλλους ελληνικούς τοπικούς συλλόγους , στους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες , το 2024.

Για να υπάρξουν μεγαλύτερες επιδόσεις και να αγωνιστεί η Μύκονος και να ΝΙΚΉΣΕΙ η Ομάδα μας τον ανταγωνισμό που μεγαλώνει , καθώς δημιουργούνται συνεχώς νέες ομάδες , απαιτούνται τρεις κρίσιμες συνθήκες.

1. ΤΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΌ τμήμα να κάνει έστω 3 προπονήσεις σε υποδομή που προσημειώνετε με τα σύγχρονα αγωνιστικά δεδομένα , δηλαδή το ΚΛΕΙΣΤΌ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ μέρους των ταξιδιωτικών εξόδων για τις συμμετοχές στο εξωτερικό

3. ΠΡΟΠΌΝΗΣΗ– ΠΕΊΣΜΑ – ΠΊΣΤΗ.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο