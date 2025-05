Μητέρα πούλησε την 6χρονη κόρη της για 1.000 δολάρια

Μια μητέρα από τη Νότια Αφρική καταδικάστηκε επειδή πούλησε την κόρη της.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον την περασμένη χρονιά, αφού η 6χρονη αγνοείται μέχρι σήμερα.

Η Kelly Smith, ο φίλος της Jacquen Appollis και ο φίλος τους Steveno Van Rhyn καταδικάστηκαν για απαγωγή και διακίνηση της μικρής Joshlin Smith.

The three people convicted of human trafficking and kidnapping in the case of six-year-old Joshlin Smith have been sentenced to life imprisonment. pic.twitter.com/L1pQNWZXke