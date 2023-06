Πορνοστάρ λέει πως έκανε παιδί με γνωστό μπασκετμπολίστα του NBA

Με το στόμα ανοιχτό άφησε η Λάρα Ρόουντς τους πάντες όταν ανέφερε πως ο παίκτης των Σέλτικς, Μπλέικ Γκρίφιν είναι ο πατέρας του παιδιού της.

O παίκτης των Σέλτικς, Blake Griffin

«Μπλέικ Γκρίφιν τουλάχιστον έλα να επισκεφτείς το παιδί σου πριν πας στην Κίνα την επόμενη σεζόν», φέρεται να έγραψε στο Instagram η πορνοστάρ.

Lana Rhoades has a message for Blake Griffin pic.twitter.com/IGSYrDhku1

Μπορεί βέβαια μετά από λίγα λεπτά να κατέβηκε, ωστόσο το θέμα πήρε μεγάλη έκταση.

Πριν από λίγες μέρες ο πρώην της Λάρα, Μάικ Μάιλακ, είχε αναφέρει πως το παιδί της πορνοστάρ είναι ενός παίκτη των Σέλτικς, χωρίς ωστόσο να αναφέρει το όνομά του.

new IMPAULSIVE podcast

Charlamagne Reveals Lana Rhoades’ Baby Daddy, Calls Out 6ix9ine & Post Malone 🫣

watch or get pregnant https://t.co/zLb4NzDNW7 pic.twitter.com/9iALqan3nN