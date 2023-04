Πέθανε ο ποδοσφαιριστής που αυτοπυρπολήθηκε για διαμαρτυρία

Τη ζωή του έχασε ο Τυνήσιος ποδοσφαιριστής Νιζάρ Ισαουί, ο οποίος αυτοπυρπολήθηκε στη χώρα του για διαμαρτυρία.

Ο ποδοσφαιριστής είχε ισχυριστεί πως κατηγορήθηκε ψευδώς για τρομοκρατία στο Χαφούζ, στην κεντρική Τυνησία και αποφάσισε σαν ένδειξη διαμαρτυρίας να αυτοπυρποληθεί έξω από το αστυνομικό τμήμα.

Ο Νιζάρ ο οποίος είχε καταγγείλει «αστυνομική αδικία», πριν προβεί σ’ αυτή τη θλιβερή πράξη, είχε στείλει μήνυμα μέσα από τα social media.

«Για μια διαμάχη με κάποιον που πουλάει μπανάνες στα 10 δηνάρια, κατηγορούμαι για τρομοκρατία στο αστυνομικό τμήμα. Τρομοκρατία για μια καταγγελία για μπανάνες».

Tunisian Ex-footballer Nizar Issaoui set himself on fire outside a police station in Haffouz, Kairouane when he found himself with terrorism charges after a dispute with a fruit seller.

He suffered severe burns but is stable#Tunisia pic.twitter.com/5V7LorL9St