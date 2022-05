Εϊντριαν Πέιν: Βίντεο ντοκουμένο από τη δολοφονία του πρώην παίκτη του ΠΑΟ

Βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή της δολοφονίας του πρώην μπασκετμπολίστα του Παναθηναϊκού, Έιντριαν Πέιν, δημοσιοποίησε το αμερικανικό δίκτυο FOX35.

Στο βίντεο ακούγεται απελπισμένη κι έντρομη η μητέρα του Πέιν να φωνάει «Ω θεέ μου… Τον πυροβόλησες! Τον πυροβόλησες!».

Στη συνέχεια καλεί την Άμεσο Δράση και ζητά βοήθεια: «Παρακαλώ, βοηθήστε με, πυροβόλησε το παιδί μου. Δεν ξέρω τη διεύθυνση, τον πυροβόλησε, πέθανε, παρακαλώ βοηθήστε με».

Η Αστυνομία του Όραντζ Κάουντι της Φλόριντα έδωσε επίσημα πλέον το απόγευμα της Δευτέρας (9/5) τα στοιχεία για τη δολοφονία του 31χρονου αθλητή σε προάστιο του Ορλάντο, επισημαίνοντας πως έχει συλληφθεί ο δράστης.

«Ο δράστης του πυροβολισμού, ο οποίος αναγνωρίσθηκε ως ο Λόρενς Ντόριτι με ημερομηνία γέννησης την 17η Φεβρουαρίου του 1993, έμεινε στον τόπο του εγκλήματος και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα για να ανακριθεί από τους ντετέκτιβς. Ο Ντόριτι συνελήφθηκε με την κατηγορία της δολοφονίας πρώτου βαθμού και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο κρατητήριο», αναφέρει η ανακοίνωση.

Ο Έιντριαν Πέιν αγωνιζόμενος για τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς / Πηγή φωτογραφίας: ΑΡ

Πριν από λίγες μέρες ο Αμερικανός είχε πανηγυρίσει το νταμπλ στο Κατάρ με την Αλ Σαντ, μαζί με τους Βασίλη Μπρατσιάκο – Ζήση Σαρικόπουλο και είχε γυρίσει πρόσφατα στην πατρίδα του.

Former Michigan State basketball player Adreian Payne has died at 31, @chrissolari confirms pic.twitter.com/VQaimAqwaE