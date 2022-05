Πέθανε 31χρονος πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού

Το γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες η είδηση του θανάτου του πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, Έντριαν Πέιν σε ηλικία μόλις 31 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Αμερικανός φόργουορντ – σέντερ που μεταξύ άλλων αγωνίστηκε και στο NBA σκοτώθηκε από πυροβολισμούς.

Ο Έντριαν τλάντα Χοκς, τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς και τους Ορλάντο Μάτζικ, ενώ τον περασμένο χρόνο βρέθηκε στη Γιουβέντους της Λιθουανίας.

