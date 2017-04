Την τελευταία του πνοή άφησε το πρωί της Μ. Παρασκευής σε ηλικία 70 ετών ο διάσημος ηθοποιός Τιμ Πίγκοτ Σμιθ.

Τα δυσάρεστα νέα επιβεβαίωσε ο μάνατζέρ του John Grant.

«Με μεγάλη λύπη ανακοινώνω πως ο Τιμ Πίγκοτ Σμιθ έφυγε από τη ζωή. Πολυαγαπημένος και με μεγάλο αριθμό θαυμαστών, θα μείνει στη μνήμη μου ως ένας αληθινός φίλος. Θα μας λείψει πολύ. Ζητούμε σεβασμό προς τη σύζυγό του Pamela Miles και την υπόλοιπη οικογένειά του» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο 70χρονος ηθοποιός, σύμφωνα με το IMDB το τελευταίο χρονικό διάστημα δούλευε πάνω σε έναν ρόλο για την τηλεοπτική ταινία “King Charles III”.

Ο Πίγκοτ έκανε τη μεγάλη είσοδο στο χώρο του κινηματογράφου με τον πρωταγωνιστικό ρόλο του στην τηλεοπτική σειρά του 1984 “The Jewel in the Crown” και η καριέρα του συνέχισε με τη συμμετοχή του σε γνωστές ταινίες όπως το “Johnny English και το “V for Vendetta”.