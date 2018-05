Για πιθανή τρομοκρατική επίθεση στη Χάγη της Ολλανδίας κάνει λόγο το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, επικαλούμενο αναφορές και φωτογραφίες στα τοπικά social media.

Άνδρας φέρεται να εισέβαλε σε καφετέρια φωνάζοντας «Aλάχ Άκμπαρ». Επιτέθηκε με μαχαίρι σε θαμώνες, τραυματίζοντας τουλάχιστον τρεις ανθρώπους.

#Muslim Goes On Stabbing Spree At The #Hague , #Netherlands #MUSLIM Shot By #Police. pic.twitter.com/9CkVq6c8Xm