Τα κορίτσια του GNTM 5 είναι... MIGATOlovers – Δες τις τάσεις που επιλέγουν

Η νέα σεζόν είναι εδώ και κάθε fashion lover που σέβεται το προσωπικό της στιλ δε θα μπορούσε να μην υιοθετήσει τις πιο hot τάσεις στα αξεσουάρ που κάνουν τη διαφορά. Στα παπούτσια και τις τσάντες αναφερόμαστε φυσικά!

Τα must have γυναικεία παπούτσια για τον φετινό Χειμώνα θα αναβαθμίσουν τις καθημερινές σου εμφανίσεις από το πρωί έως το βράδυ, ενώ είναι τα αγαπημένα των απανταχού fashionistas.

Chelsea μποτακια, chunky sneakers γυναικεία, loafers και μοκασίνια, καθώς και τα πάντα αγαπημένα αρβυλάκια σε military στυλ σε όλες τις εκδοχές είναι η απόλυτη τάση της νέας σεζόν.

Παράλληλα, η western τάση με καουμπόικα μποτάκια επανέρχεται δυναμικά, ενώ τα μποτάκια και οι μπότες σε όλα τα ύψη αναδεικνύονται με σουέντ υφές.

Τα αμπιγιέ σχέδια σε χειμερινά πέδιλα, ψηλοτάκουνες γόβες και βραδινά μποτάκια ανενεώνονται σε σατέν εκδοχή με ιδιαίτερα χρώματα οπως φούξια, σμαραγδί πράσινο και μπλε ρουά.

Αναρωτιέσαι πού θα τα βρεις όλ΄αυτά; Η απάντηση είναι στη MIGATO, το απόλυτα δυναμικό και θηλυκό brand, το οποίο επιλέγουν τα κορίτσια του GNTM 5 για τις εμφανίσεις τους στο catwalk του show, κάνοντας πασαρέλα μπροστά στους κριτές.

Αν θες κι εσύ να πάρεις ιδέες για το πώς θα συνδυάσεις τις πιο hot τάσεις της σεζόν στα παπούτσια, τότε δεν έχεις παρά να δεις πώς το κάνουν τα κορίτσια του GNTM 5.

Και μην ξεχνάς πώς ό,τι και να επιλέξεις, όπως και να το φορέσεις, παραμένεις ξεχωριστή, θηλυκή αλλά και δυνατή σε κάθε εμφάνισή σου. Αυτός είναι άλλωστε και ο στόχος της MIGATO, η οποία είναι φέτος αποκλειστικός χορηγός υπόδησης του διαγωνισμού, κάνοντας τη διαφορά στα looks των επόμενων Next Top Models.

Η AW22 Collection MIGATO πρωταγωνιστεί δυναμικά στα νέα επεισόδια του Greece’s Next Top Model όπου τα wanna be next top models επιλέγουν τα αγαπημένα τους σχέδια για να ολοκληρώσουν το look τους, από τον ειδικά διαμορφωμένο MIGATO branded stage στο σπίτι του GNTM, καθώς και μέσω των δοκιμασιών που καλούνται να ολοκληρώσουν μέσα στην πορεία τους στον διαγωνισμό.

Για κάθε MIGATOlover, που λατρεύει ν΄ακολουθεί τις τελευταίες τάσεις, η εμφάνισή της συμπληρώνεται τέλεια με μία εντυπωσιακή συλλογή τσαντών για το γραφείο, τη βόλτα ή την βραδινή έξοδο. Φέτος μπορείς να βρεις και την logomania συλλογή τσαντών MIGATO με χαρακτηριστικό στοιχείο τους ιμάντες με το μήνυμα #beiconic και το pattern της MIGATO.

Αν θες να ανακαλύψεις ολόκληρη τη συλλογή της MIGATO Φθινόπωρο-Χειμώνας 2022 θα τη βρεις στα καταστήματα MIGATO και online στο migato.com

