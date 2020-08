Μήπως τα εσώρουχά μας έχουν ημερομηνία λήξης;

Γνωρίζουμε ότι τα εσώρουχά μας θέλουν ιδιαίτερη φροντίδα και με τους νέους κανόνες υγιεινής που προέκυψαν λόγω πανδημίας όλο και περισσότερες γυναίκες αναρωτιούνται αν μπορούν να γίνουν φορείς μικροβίων...

Αυτό και άλλα ερωτήματα, όπως αν για παράδειγμα έχουν καθορισμένη διάρκεια ζωής, που απασχολούν τις γυναίκες, απαντώνται στο Refinery29.

Ο Philip M. Tierno, Ph.D., καθηγητής μικροβιολογίας και παθολογίας στο New York University School of Medicine και συγγραφέας του βιβλίου «First, Wear A Face Mask: A Doctor’s Guide to Reducing Risk of Infection During the Pandemic and Beyond», ανέφερε ότι όσο πλένουμε τα εσώρουχα μετά από κάθε χρήση, δεν υπάρχει λόγος να τα πετάξουμε εκτός κι αν υπάρχουν φθορές. «Δεν έχουν ημερομηνία λήξης”, λέει ο Tierno. “Όταν ξεφτίσουν ή το λάστιχο χαλαρώσει, θα πρέπει να τα αντικαταστήσετε».

Από την άλλη, για να καθαριστούν σωστά, πρέπει να τα πλύνετε στο πλυντήριο κατά προτίμηση με απορρυπαντικό που περιέχει υπεροξείδιο, στην πιο ζεστή ρύθμιση που συνιστάται στην ετικέτα του εσωρούχου. Παρ’όλα αυτά, ακόμα και μετά το πλύσιμο τους, πιθανότατα θα έχουν μείνει κάποια βακτήρια στο ύφασμα – υπάρχει περίπου το ένα δέκατο ενός γραμμαρίου στο κάθε εσώρουχο, σύμφωνα με έρευνα του 2001 από το Journal of Infection. “Αλλά η συντριπτική πλειονότητα των βακτηρίων θα εξαλειφθεί με το κατάλληλο πλύσιμο”, λέει ο Dr. Tierno.

«Τα πλυντήρια μπορεί να μην σκοτώνουν όλους τους μικροοργανισμούς, αλλά υπάρχει ένα άλλο φαινόμενο εξίσου επικίνδυνο για την ευαίσθητη περιοχή, το φαινόμενο της μόλυνσης, που προκύπτει όταν υπολειπόμενοι μικροοργανισμοί, που έχουν παραμείνει σε μια επιφάνεια χωρίς να απομακρυνθούν, μπορούν να προκαλέσουν μόλυνση», λέει. Το σωστό είναι να απολυμαίνετε το πλυντήριο σε μηνιαία βάση, βάζοντας το σε λειτουργία μόνο με απορρυπαντικό, για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν απομείνει επιπλέον βακτήρια μέσα στον κάδο του.

Επιμέλεια: MyLife Team

Πηγή: mylife.com.cy