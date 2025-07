Όζι Όσμπορν: Η καριέρα, η άνοδος κι η πτώση του «πρίγκιπα του σκότους»

Το βράδυ της Τρίτης έγινε γνωστό ότι ο θρύλος της Ηeavy Μetal μουσικής, Ozzy Osbourne, έφυγε από τη ζωή στα 76 του χρόνια. Βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια αλλά και τους απανταχού fans του.

Μάθετε όσα δεν ξέρατε για τον θρυλικό Βρετανό τραγουδιστή, μουσικό και τηλεπερσόνα, που έγινε παγκοσμίως γνωστός ως ο «Πρίγκιπας του Σκότους» πριν από τουλάχιστον πέντε δεκαετίες κι έχει αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα του στην ιστορία της μουσικής.

Ο Ozzy Osbourne σε συνέντευξη Τύπου στη Νέα Υόρκη το 1988 /Φωτογραφία AP Images/Mark Lennihan

Ποιος ήταν ο Ozzy Osbourne

Ο John Michael "Ozzy" Osbourne, γεννήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου του 1948 στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας.

Μεγάλωσε σε μια εργατική οικογένεια στο Άστον του Μπέρμιγχαμ. Αντιμετώπισε δυσκολίες στο σχολείο, καθώς έπασχε από δυσλεξία κι εγκατέλειψε το σχολείο στα 15 του.

Πριν ασχοληθεί με τη μουσική, έκανε διάφορες δουλειές του ποδαριού. Είχε επίσης μπλεξίματα με το νόμο στην εφηβεία του, συμπεριλαμβανομένης μιας σύντομης φυλάκισης για διάρρηξη.

Είχε κάνει δύο γάμους. Τον πρώτο με τη Thelma Riley όπου απέκτησε τρία παιδιά και τον δεύτερο με τη διάσημη Sharon Osbourne όπου απέκτησε άλλα τρία, ανάμεσά τους και την κόρη τους Kelly Osbourne.

Ο Ozzy Osbourne αγκαλιά με τη δεύτερη σύζυγό του, Sharon, το 1981 /Φωτογραφία AP Images/Douglas Pizac

Η αγάπη του για τη μουσική τον οδήγησε να τραγουδήσει σε διάφορα τοπικά ροκ συγκροτήματα. Το 1968, μαζί με τον κιθαρίστα Τόνι Άιομι (Tony Iommi), τον μπασίστα Γκίζερ Μπάτλερ (Geezer Butler) και τον ντράμερ Μπιλ Γουόρντ (Bill Ward), σχημάτισαν το συγκρότημα Earth, το οποίο αργότερα μετονομάστηκε σε Black Sabbath.

Ozzy Osbourne: Οι Black Sabbath και το Heavy Metal

Ως τραγουδιστής των Black Sabbath, ο Ozzy Osbourne συνέβαλε καθοριστικά στη δημιουργία του Heavy Metal ως μουσικού είδους. Ο σκοτεινός, δυσοίωνος ήχος τους και οι συχνά αμφιλεγόμενοι στίχοι τους, τους καθιέρωσαν ως πρωτοπόρους.

Κυκλοφόρησαν μια σειρά από εμβληματικά άλμπουμ στη δεκαετία του '70, όπως τα Paranoid (1970), Master of Reality (1971) και Sabbath Bloody Sabbath (1973), με τραγούδια όπως τα War Pigs, Iron Man και Paranoid να γίνονται παγκόσμιες επιτυχίες.

Η σκηνική του παρουσία, συχνά εκκεντρική και σοκαριστική, τον έκανε τον κατεξοχήν frontman του metal.

Λόγω προβλημάτων με τον αλκοολισμό και την κατάχρηση ουσιών, ο Ozzy έφυγε από τους Black Sabbath το 1979.

Ozzy Osbourne: Η σόλο καριέρα και το The Prince of Darkness

Μετά την αποχώρησή του από τους Black Sabbath, ξεκίνησε μια εξαιρετικά επιτυχημένη σόλο καριέρα. Το ντεμπούτο του σόλο άλμπουμ, Blizzard of Ozz (1980), με τον εκλιπόντα κιθαρίστα Randy Rhoads, γνώρισε τεράστια επιτυχία, περιλαμβάνοντας επιτυχίες όπως το Crazy Train και το Mr. Crowley.

Συνέχισε να κυκλοφορεί πολλά πλατινένια άλμπουμ καθ' όλη τη διάρκεια των δεκαετιών του '80 και του '90, εδραιώνοντας τη φήμη του ως solo καλλιτέχνη. Το Mama, I'm Coming Home από το άλμπουμ No More Tears (1991) έγινε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.

Η Sharon βρέθηκε στο πλευρό του Ozzy Osbourne μέχρι την τελευταία στιγμή /Φωτογραφία AP Images/Evan Agostini

Ozzy Osbourne: Η προσωπική ζωή και το ριάλιτι

Η προσωπική ζωή του Ozzy, με τις μάχες του με τον εθισμό και τις εκκεντρικές του εμφανίσεις, ήταν πάντα στο επίκεντρο της δημοσιότητας.

Το 1982, παντρεύτηκε τη Sharon Arden, η οποία έγινε και μάνατζέρ του. Μαζί απέκτησαν τρία παιδιά: την Aimee, την Kelly και τον Jack. Ο Όζι έχει επίσης τρία παιδιά από τον πρώτο του γάμο, τον Elliot, την Jessica και τον Louis.

Ο Ozzy Osbourne με την κόρη του Kelly Osbourne στο κόκκινο χαλί το 2014 /Φωτογραφία AP Images/Paul A. Hebert

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, η καριέρα του Ozzy επεκτάθηκε στην τηλεόραση, όταν πρωταγωνίστησε στην απρόσμενα επιτυχημένο ριάλιτι The Osbournes (2001-2005) του MTV, μαζί με τη σύζυγό του Sharon και τα παιδιά τους Kelly και Jack. Η σειρά έδειξε την καθημερινότητα της εκκεντρικής οικογένειας και τον έφερε σε ένα εντελώς νέο κοινό.

Το 2020, αποκάλυψε δημόσια ότι διαγνώστηκε με νόσο του Πάρκινσον το 2000. Παρά τις προκλήσεις υγείας, έχει συνεχίσει να εργάζεται πάνω σε μουσική και να εμφανίζεται.

Ozzy Osbourne: Βραβεία κι αναγνώριση

Ο Όζι Όσμπορν έχει λάβει πολυάριθμα βραβεία και διακρίσεις κατά τη διάρκεια της μακράς και επιτυχημένης καριέρας του:

Rock and Roll Hall of Fame: Εντάχθηκε ως μέλος των Black Sabbath το 2006.

Βραβεία Grammy: Έχει κερδίσει πολλά Grammy, συμπεριλαμβανομένου ενός το 1993 για την καλύτερη metal ερμηνεία για το τραγούδι I Don't Want to Change the World και πρόσφατα, το 2023, κέρδισε Grammy για το Best Metal Performance και Best Rock Album για το άλμπουμ του Patient Number 9.

Τεράστια επιτυχία στα 80s το ντουέτο του Ozzy Osbourne με τη Lita Ford, Close My Eyes Forever

Έχει πουλήσει πάνω από 100 εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως.

Θεωρείται ευρέως ως ένας από τους μεγαλύτερους τραγουδιστές στην ιστορία της ροκ μουσικής κι ο «Νονός του Heavy Metal».

Έχει λάβει το Clio Music Lifetime Achievement Award (2024) και το Rolling Stone UK Icon Award (2023).

Ozzy Osbourne: Η επανένωση των Black Sabbath

Στις 11 Νοεμβρίου 2011, ανακοινώθηκε η επανένωση της «κλασικής» σύνθεσης των Black Sabbath, αλλά λίγο αργότερα ο Bill Ward αποχώρησε. Για τις ηχογραφήσεις του πρώτου τους άλμπουμ μετά από δεκαοκτώ χρόνια, στο συγκρότημα εντάχθηκε ο πρώην ντράμερ των Rage Against the Machine, Brad Wilke.

Ο Ozzy Osbourne με τους Black Sabbath στα βραβεία Grammy το 2014 /Φωτογραφία AP Images/Jordan Strauss

Στις 11 Ιουνίου 2013, κυκλοφόρησε το άλμπουμ 13, ανεβάζοντας το συγκρότημα στην κορυφή των βρετανικών τσαρτ για πρώτη φορά μετά το 1970.

Μένοντας για πάντα πιστός στο αφήγημα του «σκληρού ροκ», συνέδεσε τ' όνομά του με ακραίες ιστορίες και συμπεριφορές επί σκηνής, με χαρακτηριστικότερο όλων το ότι μέχρι που δάγκωσε το κεφάλι μιας νυχτερίδας κατά τη διάρκεια συναυλίας.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα , για Celebrities και Media