Ο θρύλος της heavy metal Όζι Όζμπορν (Ozzy Osbourne) έφυγε από τη ζωή, λίγες μόλις εβδομάδες μετά την επανένωσή του με τα μέλη των Black Sabbath και τη συγκινητική αποχαιρετιστήρια συναυλία που έδωσε για τους θαυμαστές του.

Πέθανε ο θρύλος της heavy metal Όζι Όζμπορν/ ΑP Images

Σε επίσημη ανακοίνωση, η οικογένειά του δήλωσε πως «έφυγε περιτριγυρισμένος από αγάπη». «Δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς νιώθω – σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου», είχε πει ο 76χρονος στο κοινό, καθώς τραγουδούσε καθισμένος σε θρόνο στη σκηνή του Villa Park. Η συναυλία αυτή οργανώθηκε ως ένας αποχαιρετισμός, με εμφανίσεις από αγαπημένους του καλλιτέχνες, όπως οι Metallica και Guns N' Roses.

Ο Ozzy Osbourne με τη σύζυγό του Sharon Osbourne το 2015/ AP Images

Ο Όζμπορν υπήρξε πρωτοπόρος της heavy metal ως ιδρυτικό μέλος των Black Sabbath, προτού ακολουθήσει μια εντυπωσιακή σόλο πορεία. Ανάμεσα στις μεγαλύτερες επιτυχίες του περιλαμβάνονται τα Iron Man, Paranoid, War Pigs, Crazy Train και Changes, τόσο με το συγκρότημα όσο και ως σόλο καλλιτέχνης.

Οι Black Sabbath στα βραβεία Grammy το 2014 /AP Images

Γνώρισε επίσης διαφορετικού είδους φήμη μέσα από το reality show The Osbournes στο MTV στις αρχές της δεκαετίας του 2000, το οποίο κατέγραφε την καθημερινότητά του στο Λος Άντζελες, μαζί με τη σύζυγό του Sharon και τα δύο από τα παιδιά τους, Kelly και Jack.

Ήταν επίσης γνωστός για τις θρυλικές ιστορίες... ροκ υπερβολής, με πιο χαρακτηριστικό το διάσημο περιστατικό, όπου δάγκωσε το κεφάλι μιας νυχτερίδας πάνω στη σκηνή.

Τα τελευταία χρόνια έπασχε από νόσο του Πάρκινσον και αντιμετώπιζε διάφορα προβλήματα υγείας, μεταξύ άλλων και επιπλοκές από μια πτώση το 2019.

Αφού αναγκάστηκε να ακυρώσει τις συναυλίες της περιοδείας του, έκανε μια απρόσμενη εμφάνιση-έκπληξη στη σκηνή του Μπέρμιγχαμ για την τελετή λήξης των Κοινοπολιτειακών Αγώνων του 2022. Η συναυλία στο Villa Park είχε ανακοινωθεί νωρίτερα φέτος από τη Sharon, η οποία δήλωσε ότι ο Ozzy ήταν αποφασισμένος να προσφέρει στους θαυμαστές του τον «τέλειο αποχαιρετισμό».

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Όζμπορν εισήχθη στο UK Music Hall of Fame και το Rock and Roll Hall of Fame των ΗΠΑ – δύο φορές και για τα δύο, τόσο με τους Black Sabbath όσο και ως σόλο καλλιτέχνης.

Έχει επίσης αστέρι στο Hollywood Walk of Fame και στην Broad Street του Μπέρμιγχαμ, έχει κερδίσει βραβείο Ivor Novello και πέντε βραβεία Grammy από συνολικά 12 υποψηφιότητες. Ανάμεσα σε άλλες τιμητικές διακρίσεις περιλαμβάνονται και τα βραβεία Godlike Genius από το NME και Living Legend από το Classic Rock.

Ο Όζμπορν αφήνει πίσω του τη σύζυγό του Sharon, τα παιδιά τους Aimee, Kelly και Jack, καθώς και τα μεγαλύτερα παιδιά του, Jessica και Louis, από τον πρώτο του γάμο με τη Thelma Riley, αλλά και τα εγγόνια του.

