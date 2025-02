Ο Όζι Όσμπορν κι οι Black Sabbath στη σκηνή για τελευταία φορά!

Η θρυλική ορίτζιναλ τετράδα των Black Sabbath, με frontman τον... τεράστιο Ozzy Osbourne, θα ανέβει στη σκηνή για πρώτη φορά έπειτα από 20 χρόνια, για ένα και μοναδικό τελευταίο σόου.

Το εμβληματικό συγκρότημα θα εμφανιστεί σε μια μοναδική συναυλία στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας, αυτό το καλοκαίρι, ανακοίνωσαν οι διοργανωτές.

Οι Black Sabbath στα βραβεία Grammy το 2014 /Φωτογραφία AP Images/Jordan Strauss

Στη συναυλία της 5ης Ιουλίου 2025, που θα διεξαχθεί στη γενέτειρα του συγκροτήματος, θα εμφανιστεί το αυθεντικό κουαρτέτο του γκρουπ: Ο Όζι Όσμπορν, ο κιθαρίστας Τόνι Αϊόμι, ο μπασίστας Γκίζερ Μπάτλερ κι ο ντράμερ Μπιλ Γουόρντ.

Το συγκρότημα ήταν από τους πρωτοπόρους της heavy metal μουσικής στις αρχές της δεκαετίας του 1970, με πλειάδα δίσκων και κλασικές επιτυχίες, όπως τα: War Pigs, Paranoid και Iron Man.

Ο μπασίστας Γκίζερ Μπάτλερ κι ο κιθαρίστας Τόνι Αϊόμι των Black Sabbath, με τον Ίαν Γκίλαν των Deep Purple το 1983 /Φωτογραφία AP Photo/Press Association

Ian Gillan, center, formerly of Deep Purple, poses with "Geezer" Butler, left, and Tony Iommi of Black Sabbath

Από την τελευταία τους συναυλία το 2005, οι Black Sabbath έπαιξαν σε κάποιες συναυλίες, αλλά ποτέ με την αρχική, ορίτζιναλ σύνθεση τους.

Στις 5 Ιουλίου 2025, στο Villa Park, θα βρεθούν αρκετά ακόμη είδωλα του heavy metal: Metallica, Slayer, Pantera, Alice in Chains, Lamb Of God και Anthrax, που θα "ανοίξουν" τη συναυλία πριν από το «τελευταίο σόου», όπως χαρακτηρίζεται, των Black Sabbath.

Τα κέρδη από τη συναυλία με τίτλο Back to the Beginning, θα δοθούν σε φιλανθρωπικές οργανώσεις συμπεριλαμβανομένης της θεραπείας του Πάρκινσον, τόνισαν οι διοργανωτές.

Ο Όζι Όσμπορν σε μουσικό φεστιβάλ στο Σικάγο των ΗΠΑ το 2012 /Φωτογραφία AP Images/Steve C. Mitchell

Όζι Όσμπορν: Επιστρέφω στον τόπο όπου γεννήθηκα

Ο διάσημος Όζι Όσμπορν αποχώρησε από το συγκρότημα το 1979, λόγω καταχρήσεων ναρκωτικών ουσιών κι αλκοόλ και συνέχισε να ακολουθεί μια εξαιρετικά επιτυχημένη σόλο καριέρα. Το 2020 αποκάλυψε πως είχε διαγνωστεί με τη νόσο Πάρκινσον.

«Ήρθε η ώρα να επιστρέψω στον τόπο που γεννήθηκα», είπε ο 76χρονος Όσμπορν σε ανακοίνωσή του. «Πόσο ευλογημένος είμαι που το κάνω με τη βοήθεια ανθρώπων που αγαπώ. Το Μπέρμιγχαμ είναι το πραγματικό σπίτι της metal μουσικής».

Η ανάρτηση του Όζι Όσμπορν

