Ο Ozzy Osbourne πάσχει από Πάρκινσον: Δεν είμαι καλός στο να κρατάω μυστικά

Για το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει το τελευταίο διάστημα μίλησε ανοιχτά ο Ozzy Osbourne. Ο γερόλυκος της ροκ και των Black Sabbath παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Good Morning America», μαζί με τη σύζυγό του Sharon και παραδέχτηκε ότι πάσχει από μία ελαφρά μορφή της ασθένειας του Πάρκινσον.

Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι ακολουθεί φαρμακευτική αγωγή, προκειμένου να καταφέρει να αντιμετωπίσει τους αφόρητους πόνους που νιώθει στο νευρικό του σύστημα.

«Η προηγούμενη χρονιά ήταν χάλια για μένα. Έκανα μία επέμβαση στο λαιμό ύστερα από ατύχημα που είχα και μετά έμαθα ότι πάσχω από μία ήπια μορφή Πάρκινσον», είπε ο τραγουδιστής.

Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε η σύζυγός του Sharon, η οποία συμπλήρωσε: «Ονομάζεται Πάρκινσον τύπου 2. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι. Δεν είναι μία θανατική καταδίκη, αλλά επηρεάζει το νευρικό σύστημα του σώματος. Είναι σαν να έχει μία καλή μέρα και μετά μία άσχημη».

Πάντως Ozzy είπε, για να διαψεύσει όλους εκείνους που τον θέλουν να πεθαίνει ότι «δεν είμαι καλός στο να κρατάω μυστικά. Νιώθω καλύτερα τώρα που αποδέχτηκα ότι πάσχω από μία μορφή Πάρκινσον. Πριν από έναν χρόνο ήμουν χάλια. Τώρα νιώθω καλύτερα με τα φάρμακα που παίρνω για την επέμβαση που έκανα. Νιώθω μούδιασμα στα χέρια και τα πόδια μου κρυώνουν. Δεν ξέρω εάν είναι από την ασθένεια, αλλά αυτό είναι πρόβλημα».

