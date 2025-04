Kylie Minogue: Από το... τρενάκι στο La-la-la και το Tension, είναι η Queen

Ήταν στις αρχές του 1988 όταν έσκασε μύτη στην παγκόσμια μουσική σκηνή μια ξανθιά καλλονή, σε petite size, από την Αυστραλία. Τραγουδούσε I Should be so lucky και τη λάτρεψε κάθε παιδάκι. Σχεδόν 40 χρόνια μετά, η Kylie Minogue, είναι ακόμα εδώ κι αυτό το καλοκαίρι... έρχεται στην Αθήνα. Η εμφάνισή της στο Release Athens στις 18 Ιουλίου, είναι η πιο πολυαναμενόμενη συναυλία της χρονιάς.

Παρότι το setlist της συναυλίας περιλαμβάνει πολλές, πολλές επιτυχίες μέσα από τέσσερις δεκαετίες καριέρας, ακούστε, δείτε, απολαύστε τα 10 μεγαλύτερα σουξέ της Kylie (έχει πολλά περισσότερα), μίας από τις λίγες ποπ σταρ που είναι γνωστές απλά με το μικρό τους όνομα.

Can't Get You Out of My Head

Είναι σίγουρα η μεγαλύτερη επιτυχία της Kylie, που «εκτόξευσε» την ήδη επιτυχημένη της καριέρα στη μουσική. Κυκλοφόρησε το 2001 και βρέθηκε στην κορυφή των charts 40 χωρών! Ο στίχος «La-la-la», ακόμα και σήμερα κολλάει στο μυαλό σαν... τσίχλα, με το τραγούδι 24 χρόνια μετά να ακούγεται το ίδιο... φρέσκο. Ίσως το τραγούδι που άλλαξε την Pop/Dance σκηνή. Κάθε φορά που η Kylie το ερμηνεύει στις συναυλίες της γίνεται χαμός. Με σχεδόν 700.000.000 streams είναι το πιο επιτυχημένο τραγούδι της στο Spotify!

I Should be so Lucky

Στα μέσα της δεκαετίας του '80 η Kylie έγινε διάσημη στη Μεγάλη Βρετανία ως η πρωταγωνίστρια της αυστραλιανής σειράς, Neighbours, που έπαιζε καθημερινά στην τηλεόραση. Ήταν θέμα χρόνου να περάσει στη μουσική βιομηχανία, αφού είχε ήδη διασκευάσει στην πατρίδα το γνωστό σε όλους The Loco-Motion. Τότε μπήκαν στο κάδρο οι διάσημοι συνθέτες και παραγωγοί Stock, Aitken & Waterman και το πρώτο της single διεθνώς με τίτλο I Should be so Lucky έγινε το απόλυτο viral τραγούδι στα τέλη της δεκαετίας του '80. Μέσα στα χρόνια η Κάιλι το «μίσησε» λόγω του teen χαρακτήρα του, όμως το αγάπησε ξανά και με μεγάλη χαρά το λέει σε κάθε συναυλία της. Όπως και να το κάνουμε είναι ένα από τα μεγαλύτερα της hit.

Confide in Me

Φεύγοντας από τις «φτερούγες» των Stock, Aitken & Waterman, στα 26 της η Kylie ήθελε να βρει τον εαυτό της μουσικά και καλλιτεχνικά. Υπέγραψε συμβόλαιο με την εναλλακτική δισκογραφική εταιρεία Deconstruction και κυκλοφόρησε ένα από τα καλύτερα τραγούδια της, που λατρεύεται ακόμα και σήμερα... 30 χρόνια μετά! Το Confide in Me είναι ένα από τα masterpieces της, με τη φωνή της στα καλύτερά της και το κλιπ ακόμα και σήμερα να εντυπωσιάζει. Stick or twist, the choice is yours!

Better the Devil You Know

Στις αρχές των 90s έφτασε η εποχή για τη μεγαλύτερη ποπ σταρ της εποχής να... ενηλικιωθεί. Αυτό δεν είχε μόνο να κάνει με την εικόνα, αλλά και τον ήχο της. Το κορίτσι της διπλανής πόρτας έγινε σύμβολο του σεξ και το ρεπερτόριο της παρέμεινε ποπ, όμως έπρεπε να ανανεωθεί. Το Better the Devil You Know, τεράστια επιτυχία της εποχής, είναι ένα από τα... διαμαντάκια των Stock, Aitken & Waterman κι ένα από τα κλασικά hits της Kylie. Στο κλιπ η τραγουδίστρια πιο όμορφη από ποτέ, αναδείχτηκε σε ντίβα της ποπ και -φυσικά- στο απόλυτο gay icon!

Padam Padam

Το 2023, την εποχή των soclal media και του Tik Tok, η Κάιλι απέδειξε με το Padam Padam ότι αφορά και τη νέα γενιά. Το Pop/Dance τραγούδι την έφερε ξανά στην κορυφή των charts και το άλμπουμ της με τίτλο Tension «σκαρφάλωσε» στο Νο1! Με σχεδόν 190.000.000 streams, το νεανικό κοινό λάτρεψε την Kylie και χόρεψε στους ρυθμούς του. Το συγκεκριμένο single της χάρισε το δεύτερο βραβείο Grammy της καριέρας της. Με το κλιπ... στα 55 της τότε χρόνια, έβαλε φωτιά στα κόκκινα!

The Loco-Motion

Στα πλαίσια φιλανθρωπικής συναυλίας, η πρωταγωνίστρια της σειράς Neighbours, ανέβηκε στη σκηνή και τραγούδησε το διάσημο τραγούδι The Loco-Motion, δηλαδή το τρενάκι. Η μικροκαμωμένη ανήλικη τότε ηθοποιός έκανε τόση εντύπωση στην ιδιαίτερη πατρίδα της την Αυστραλία, που λίγους μήνες μετά ηχογράφησε το τραγούδι της Little Eva, κυκλοφορώντας το πιο επιτυχημένο τραγούδι για τη δεκαετία του '80. Σχεδόν έναν χρόνο μετά γνώρισε παγκόσμια επιτυχία ως το τρίτο διεθνές της hit, φτάνοντας στο Νο3 των αμερικανικών charts.

Slow

Αμέσως μετά την τεράστια επιτυχία του άλμπουμ Fever με το Can't Get You Out of My Head, το In Your Eyes, το Love at First Sight και το Come into My World, η Kylie δεν επαναπαύτηκε στις δάφνες της. Το 2003 κυκλοφόρησε το Body Language, με πρώτο single το εξαιρετικό Slow. Διαφορετικός ήχος, διαφορετική αντιμετώπιση σε μια ακόμα μεγάλη της επιτυχία. Το βιντεοκλίπ του γυρισμένο σε κολυμβητήριο της Βαρκελώνης, είναι από τα πιο εμβληματικά της καριέρας της.

All the Lovers

Το 2005 πάλεψε με τον καρκίνο και βγήκε νικήτρια. Μια πενταετία μετά... αγάπησε τον κόσμο που ήδη την αγαπούσε πολύ και κυκλοφόρησε έναν από τους ύμνους της καριέρας της, το «αέρινο» All the Lovers. Ένα ακόμα Kylie-Classic για πολλούς, που ενθουσιάζει από τις πρώτες του νότες. Τραγούδι-ορόσημο στην πορεία της με το κλιπ γυρισμένο στο Λος Άντζελες και την Kylie ως... ιέρεια του έρωτα.

Where the Wild Roses Grow

Περπάτωντας στα μονοπάτια της καλλιτεχνικής της αναζήτησης, ο ροκάς Nick Cave προσέγγισε τη συμπατριώτισσά του Kylie και της πρότεινε να συνεργαστούν. Αποτέλεσμα της συνεργασίας αυτής το ντουέτο Where the Wild Roses Grow, του 1996 με το κοινό να βλέπει διαφορετικά τη σταρ της μουσικής και να παραδέχεται την καλλιτεχνική της αξία. Από τα πιο χαρακτηριστικά και το κλιπ-έργο τέχνης, με τον Cave να σκοτώνει την Kylie με μια πέτρα μέσα σε μια λιμνούλα. Ξεχωρίζει ο στίχος: «But my name was Elisa Day»

Especially for You

Η Kylie αγαπούσε τον Jason (Donovan) κι ο Jason την Kylie. Το διάσημο τότε ζευγάρι στην TV αλλά και στη ζωή, ήταν το αγαπημένο των Αυστραλών και των Βρετανών, με τις φωτογραφίες τους να φιγουράρουν σε όλα τα εξώφυλλα. Ο Jason ήθελε μια καριέρα στη μουσική κι οι «δαιμόνιοι» Stock, Aitken & Waterman μια ακόμα επιτυχία για τη «βασίλισσα» τους. Έτσι προέκυψε η μπαλάντα Especially for You, που γνώρισε τεράστια επιτυχία και «κάθισε» στο χριστουγεννιάτικο Νο1 της Αγγλίας το 1989. Η Ευρώπη «υπέκυψε» στον νεανικό έρωτα και το τραγούδι ήταν must-have στα εφηβικά πάρτι!

Το Release Athens 2025 υποδέχεται την Κάιλι Μινόγκ, την Παρασκευή 18 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού.

Περισσότερες πληροφοεςίς στο www.releaseathens.gr

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα , για Celebrities και Media