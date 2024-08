Δούκισσα Νομικού: Oι φωτογραφίες από το οικογενειακό ταξίδι στο εξωτερικό

Δούκισσα Νομικού: Tα βίντεο από το οικογενειακό ταξίδι στο εξωτερικό

Μια μικρή αποχή από τα social media έκανε η Δούκισσα Νομικού και κατά τη διάρκεια του Αυγούστου δεν προχωρούσε σε αναρτήσεις.

«Μου έχετε στείλει αρκετά μηνύματα και με ψάχνετε. Θα επανέλθω σύντομα. Για την ώρα ζω ωραίες στιγμές μακριά από τα social. Διάβασα ένα ωραίο: You can’t add days to your life, but you can add life to your days», είχε γράψει σε story της πριν από μερικές μέρες.

Χθες όμως, επανήλθε στα social, δημοσιεύοντας μια σειρά από στιγμιότυπα από το οικογενειακό ταξίδι στο εξωτερικό.

Η παρουσιάστρια και επιχειρηματίας φαίνεται πως ταξίδεψε στην Αμερική, μαζί με τον σύζυγό της, Δημήτρη Θεοδωρίδη και τα δύο τους παιδιά, Σάββα και Αναστασία.

Η ίδια δεν αναφέρει από ποιο μέρος είναι οι φωτογραφίες, ωστόσο κάποιος της έγραψε στα σχόλια πως πρόκειται για το Εθνικό Πάρκο Yellowstone στη Μοντάνα των ΗΠΑ.

Το πάρκο ήταν το πρώτο του είδους του και είναι γνωστό για την άγρια ζωή που φιλοξενεί και τα πολλά γεωθερμικά χαρακτηριστικά του. Έχει πολλά είδη οικοσυστημάτων, αλλά το κυρίαρχο είναι το υποαλπικό δάσος. Εκατοντάδες είδη θηλαστικών, πτηνών, ψαριών και ερπετών έχουν καταγραφεί, συμπεριλαμβανομένων αρκετών απειλούμενων ειδών. Τα τεράστια δάση και τα λιβάδια περιέχουν μοναδικά είδη φυτών. Αρκούδες γκρίζλι, λύκοι, και ελεύθερα κοπάδια από βίσονες και άλκες ζουν στο πάρκο.

Το Yellowstone έχει πολλές δυνατότητες ψυχαγωγίας, όπως πεζοπορία, κατασκήνωση, βαρκάδα, ψάρεμα και αξιοθέατα. Ασφαλτοστρωμένοι δρόμοι παρέχουν εύκολη πρόσβαση στα σημαντικά γεωθερμικά πεδία, καθώς και σε ορισμένες από τις λίμνες και τους καταρράκτες.

