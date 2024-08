Δούκισσα Νομικού: Απέχει από το Instagram και οι followers της ανησύχησαν

«Τα 7 χρόνια γάμου με τον σύζυγό μου πέρασαν σαν νεράκι», δήλωσε η Δούκισσα Νομικού /Βίντεο: Breakfast@Star

Η Δούκισσα Νομικού απέχει το τελευταίο διάστημα από τα social media, με αποτέλεσμα οι διαδικτυακοί της φίλοι να ανησυχήσουν.

Έτσι δεν ήταν λίγοι αυτοί που της έστειλαν μηνύματα να τη ρωτήσουν γιατί έχει εξαφανιστεί, με την ίδια να δίνει την απάντησή της μέσω Instagram.

Όπως είπε στους followers της, αυτό τον καιρό ζει ωραίες στιγμές μακριά από τα κοινωνικά δίκτυα, δίνοντας υπόσχεση πως θα επανέλθει σύντομα.

Συγκεκριμένα η παρουσιάστρια έγραψε στην ανάρτησή της, «Μου έχετε στείλει αρκετά μηνύματα και με ψάχνετε. Θα επανέλθω σύντομα. Για την ώρα ζω ωραίες στιγμές μακριά από τα social. Διάβασα ένα ωραίο: You can’t add days to your life, but you can add life to your days».

Η ανάρτηση της Δούκισσας Νομικού

