Eurovision 2024: Σε ποια θέση εμφανίζεται απόψε η Ελλάδα με τη Μαρίνα Σάττι

Η πρώτη πρόβα της Μαρίνας Σάττι όπως προβλήθηκε στην εκπομπή Live News



Στη σκηνή της Eurovision 2024 και στο Β' Ημιτελικό διαγωνίζεται απόψε, Πέμπτη 9/5, η Ελλάδα με τη Μαρίνα Σάττι και το τραγούδι «Zari».

Η ταλαντούχα Μαρίνα Σάττι ή αλλιώς η... Rosalia της Ελλάδας ετοιμάζεται να δώσει τον καλύτερό της εαυτό διεκδικώντας το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Eurovision 2024 το βράδυ του Σαββάτου 11/5.

Την καλλιτεχνική διεύθυνση της εμφάνισης της Μαρίνας Σάττι στη σκηνή της Eurovision έχει αναλάβει ο Φωκάς Ευαγγελινός, τη χορογραφία και το movement direction ο Mecnun Giasar (Majnoon), ενώ το art direction οι NMR. Τέσσερις χορευτές θα πλαισιώνουν τη Μαρίνα Σάττι κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της.

Να θυμίσουμε ότι η Κύπρος με τη Silia Kapsis και το τραγούδι «Liar» συμμετείχε στον Α’ Ημιτελικό όπου κατάφερε να προκριθεί στον τελικό.

Συνολικά 16 χώρες θα διαγωνιστούν απόψε στον Β’ Ημιτελικό με την Ελλάδα και τη Μαρίνα Σάττι να συμμετέχουν στην 3η θέση κατά σειρά εμφάνισης των χωρών.

Αναλυτικά οι θέσεις εμφάνισης των 16 χωρών:

1.Μάλτα / Sarah Bonnici – Loop

2.Αλβανία / BESA – TITAN

3.Ελλάδα / Marina Satti – ZARI

4.Ελβετία / Nemo – The Code

5.Τσεχία / Aiko – Pedestal

6.Αυστρία / Kaleen – We Will Rave

7.Δανία / SABA – SAND

8.Αρμενία / LADANIVA – Jako

9.Λετονία / Dons – Hollow

10.Σαν Μαρίνο / MEGARA – 11:11

11.Γεωργία / Nutsa Buzaladze – Firefighter

12.Βέλγιο / Mustii – Before The Party’s Over

13.Εσθονία / 5MIINUST x Puuluup – (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

14.Ισραήλ / Eden Golan – Hurricane

15.Νορβηγία / Gåte – Ulveham

16.Ολλανδία / Joost Klein – Europapa

Eurovision 2024 – Τα μεγάλα φαβορί του Β’ Ημιτελικού

Στον αποψινό Ημιτελικό τα δύο μεγάλα φαβορί είναι η Ελβετία και η Ολλανδία.

Ελβετία / Nemo – The Code:

Ολλανδία / Joost Klein – Europapa:

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα , για Celebrities και Media