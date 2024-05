Εurovision 2024 - Μαρίνα Σάττι: Ποια είναι η εκπρόσωπος της Ελλάδας

Δείτε όπως παρουσιάστηκε το τραγούδι της Ελλάδας μέσα από την εκπομπή της ΕΡΤ

Η εκρηκτική Μαρίνα Σάττι «γκρέμισε» το stage του Malmö Arena στον Β' Ημιτελικό της Eurovision 2024, το βράδυ της Πέμπτης 9/5 και προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου 11/5.

H MA-RINA did her way και τα κατάφερε! Η Ελλάδα πάει τελικό και εμείς δεν έχουμε σταματήσει να ακούμε «τέρμα» στα ηχεία μας το «ZARI».

Το «ΖΑRI» που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην εκπομπή της ΕΡΤ1 «Eurovision σε είδον», με τον Φώτη Σεργουλόπουλο και την Τζένη Μελιτά πριν δύο μήνες, έκλεψε τις εντυπώσεις στον Β' Ημιτελικό του 68ου Διαγωνισμού Τραγουδιού που διεξάγεται στη Σουηδία

Δείτε την εμφάνιση της Ελλάδας στον Β' Ημιτελικό:

Μαρίνα Σάττι: Ποια είναι η καλλιτέχνιδα που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην Eurovision 2024:

Ποια είναι όμως η Μαρίνα Σάττι, η εκπρόσωπος της Ελλάδας στον 68ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision;

Η καταξιωμένη ερμηνεύτρια και δημιουργός δέχθηκε με χαρά την πρόταση της ΕΡΤ να εκπροσωπήσει τη χώρα μας σε μια συμβολική χρονιά, καθώς φέτος συμπληρώνονται 50 χρόνια από την πρώτη παρουσία της Ελλάδας στη Eurovision, το 1974.

Καταγωγή

Η Μαρίνα Σάττι γεννήθηκε στην Αθήνα στις 26 Δεκεμβρίου του 1986 και μεγάλωσε στο Ηράκλειο Κρήτης. Ο πατέρας της ήταν από το Σουδάν και η μητέρα της από την Ελλάδα.

Τα παιδικά της χρόνια ήταν πλούσια σε ετερόκλητα ηθολογικά και πολιτιστικά ερεθίσματα που επηρέασαν τη μετέπειτα μουσική της εξέλιξη και τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της καλλιτεχνικής της πορείας.

Εκπαίδευση:

Πτυχιούχος κλασικού πιάνου και ανώτερων θεωρητικών σπουδών στη μουσική.

Διπλωματούχος κλασικού τραγουδιού και υποκριτικής.

Υπότροφος του Berklee College of Music, όπου σπούδασε ενορχήστρωση, παραγωγή και jazz μουσική.

Καριέρα:

Ανάπτυξε έναν προσωπικό ήχο που συνδυάζει διάφορες μουσικές παραδόσεις όπως η ελληνική, η αραβική και η βαλκανική.

Εκπροσώπησε την Ελλάδα στην European Jazz Orchestra (EBU) με έργα του Peter Herbolzheimer.

Τραγούδησε στο John F. Kennedy Center στην Ουάσιγκτον με το World Jazz Nonet.

Συμμετείχε στο α cappella φωνητικό σχήμα The Singing Tribe σε συνεργασία με τον Bobby McFerrin.

Δημιουργικές Δραστηριότητες:

Ίδρυσε το χορωδιακό σύνολο CHÓRES, που ασχολείται με τη διάσωση και προώθηση της ελληνικής παράδοσης και δημιουργεί πρωτότυπο μουσικό ρεπερτόριο σε συνεργασία με σύγχρονους καλλιτέχνες.

Μουσικές Κυκλοφορίες:

Κυκλοφόρησε το πρώτο προσωπικό της άλμπουμ "YENNA" τον Μάιο του 2022.

Κυκλοφόρησε το τραγούδι "Μάντισσα," το οποίο έκανε εντυπωσιακή επιτυχία και φτάνοντας στην κορυφή των μουσικών charts.

Παρουσίασε το τραγούδι "Πόνος Κρυφός" με πρεμιέρα στο γερμανικό COLORS, κερδίζοντας αναγνώριση ως πρώτος Έλληνας καλλιτέχνης με ελληνικό στίχο που παρουσιάζεται στην πλατφόρμα.

Δημιούργησε ένα εξαιρετικό video clip για το παραδοσιακό κομμάτι "Γιατί πουλί μ’", το οποίο παρουσιάστηκε πρώτα στο NOWNESS.

Πειραματίστηκε με το ντοκιμαντέρ "FLABOURO" και το τραγούδι "TUCUTUM", το οποίο έγινε viral στο Tik Tok.

Η Μαρίνα Σάττι είναι μια καλλιτεχνική προσωπικότητα που ενώνει διάφορες μουσικές επιρροές και παραδόσεις, καθιστώντας την δυναμική και πολυδιάστατη στον χώρο της μουσικής και των εκπληκτικών της εκδηλώσεων.

